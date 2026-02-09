元QOOLAND・平井拓郎が語る“失われた青春”「バンドさえやってなければ…」パラセーリングに憧れた過去と現在
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ロックバンド・QOOLAND（クーランド）の元フロントマンで、現在は音楽・映像制作会社の代表を務める平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」を更新。バンド活動に明け暮れた結果、同級生たちとは全く違う道を歩むことになった自身の10代、20代を振り返り、当時感じていた“青春格差”について赤裸々に語った。
動画は「一番青春だった思い出は？」という質問から始まる。これに対し、平井氏は「32～33歳ぐらいの時に会社を作って、初めて社員旅行したのよ」と回答。15歳からバンド活動に人生を捧げてきたため、一般的な青春を経験したのは30代になってからだったと明かした。
特に20代は壮絶な日々だったという。23歳で上京するもバンドは半年で解散。その後、東日本大震災の影響でコールセンターのバイトも休みになり、仕事がない状態に。当時の所属事務所からは「外でお前バスケしとけ」と言われ、新宿中央公園で週5日、時給1,400円でバスケをするという奇妙な生活を送っていたと告白した。
そんな中、社会人としてキャリアを積んでいた同級生たちの話を聞き、大きなギャップを感じたという。友人が合コンで「男は6,000円」を払うことや、海外旅行へ行くことに「世界観がわからん」「こっちはコンビニで150円の酒を飲んでるのに」と衝撃を受けたことを吐露。同級生が当たり前のように送る生活が、自分にとっては別世界のことのように感じられたと語った。
しかし平井氏は、こうした経験を決して悲観してはいない。バンドに捧げたことで失った青春もあるが、その経験があったからこそ今の自分があると断言。「失った青春は財産」だと語り、遠回りしたからこそ手に入れた価値観を明かした。30代で起業し、社員旅行や花見といった「青春」を取り戻している現在は「楽しい」と笑顔を見せ、「青春をやるのが遅いとアル中になる」というユニークな持論で締めくくった。
動画は「一番青春だった思い出は？」という質問から始まる。これに対し、平井氏は「32～33歳ぐらいの時に会社を作って、初めて社員旅行したのよ」と回答。15歳からバンド活動に人生を捧げてきたため、一般的な青春を経験したのは30代になってからだったと明かした。
特に20代は壮絶な日々だったという。23歳で上京するもバンドは半年で解散。その後、東日本大震災の影響でコールセンターのバイトも休みになり、仕事がない状態に。当時の所属事務所からは「外でお前バスケしとけ」と言われ、新宿中央公園で週5日、時給1,400円でバスケをするという奇妙な生活を送っていたと告白した。
そんな中、社会人としてキャリアを積んでいた同級生たちの話を聞き、大きなギャップを感じたという。友人が合コンで「男は6,000円」を払うことや、海外旅行へ行くことに「世界観がわからん」「こっちはコンビニで150円の酒を飲んでるのに」と衝撃を受けたことを吐露。同級生が当たり前のように送る生活が、自分にとっては別世界のことのように感じられたと語った。
しかし平井氏は、こうした経験を決して悲観してはいない。バンドに捧げたことで失った青春もあるが、その経験があったからこそ今の自分があると断言。「失った青春は財産」だと語り、遠回りしたからこそ手に入れた価値観を明かした。30代で起業し、社員旅行や花見といった「青春」を取り戻している現在は「楽しい」と笑顔を見せ、「青春をやるのが遅いとアル中になる」というユニークな持論で締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
今さら聞けない…バンドで食っていくための稼ぎ方7選。CDやライブ収入だけに頼らない「収益化」の秘訣とは
バンドマン直伝！カラオケで恥をかかないための「ごまかし術」と意外なコツ
SUPER BEAVERと共演した元バンドマンが吐露「ベルリンの壁より高い壁がある」これが1軍と1.5軍の現実
チャンネル情報
メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信。バンドの現実と成功のウラ側夢と金の間でもがく表現者への指針経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。