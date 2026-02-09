この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド・QOOLAND（クーランド）の元フロントマンで、現在は音楽・映像制作会社の代表を務める平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」を更新。バンド活動に明け暮れた結果、同級生たちとは全く違う道を歩むことになった自身の10代、20代を振り返り、当時感じていた“青春格差”について赤裸々に語った。



動画は「一番青春だった思い出は？」という質問から始まる。これに対し、平井氏は「32～33歳ぐらいの時に会社を作って、初めて社員旅行したのよ」と回答。15歳からバンド活動に人生を捧げてきたため、一般的な青春を経験したのは30代になってからだったと明かした。



特に20代は壮絶な日々だったという。23歳で上京するもバンドは半年で解散。その後、東日本大震災の影響でコールセンターのバイトも休みになり、仕事がない状態に。当時の所属事務所からは「外でお前バスケしとけ」と言われ、新宿中央公園で週5日、時給1,400円でバスケをするという奇妙な生活を送っていたと告白した。



そんな中、社会人としてキャリアを積んでいた同級生たちの話を聞き、大きなギャップを感じたという。友人が合コンで「男は6,000円」を払うことや、海外旅行へ行くことに「世界観がわからん」「こっちはコンビニで150円の酒を飲んでるのに」と衝撃を受けたことを吐露。同級生が当たり前のように送る生活が、自分にとっては別世界のことのように感じられたと語った。



しかし平井氏は、こうした経験を決して悲観してはいない。バンドに捧げたことで失った青春もあるが、その経験があったからこそ今の自分があると断言。「失った青春は財産」だと語り、遠回りしたからこそ手に入れた価値観を明かした。30代で起業し、社員旅行や花見といった「青春」を取り戻している現在は「楽しい」と笑顔を見せ、「青春をやるのが遅いとアル中になる」というユニークな持論で締めくくった。