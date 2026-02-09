今季は鼠蹊部の慢性的な怪我でコンディション維持に苦しんできたチェルシー所属のイングランド代表MFコール・パルマーだが、7日に行われたプレミアリーグ第25節のウォルバーハンプトン戦では圧巻のハットトリックを記録。チームを3-1の勝利に導いた。



そのうち2ゴールはPKによるものだったが、どちらもパルマーらしい落ち着いたPKだった。問題はこれを継続できるかどうかで、英『BBC』は4か月後に迫る2026W杯での立ち位置を気にかけている。



