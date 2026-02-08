「とにかく着痩せしたい」なら、【GU新作】がおすすめ！ 体型カバー抜群♡「カーゴスカート」

気になる下半身をカバーしたい大人女性におすすめのスカートが【GU（ジーユー）】から新作として、2月下旬に発売されます！ 大人もカジュアルに着こなしやすいカーゴスカートで、脚のラインが強調されないシルエットです。これからの季節に活躍してくれそうだから、ぜひ見逃さないで。

脚のラインを拾いにくいバルーンスカート

【GU】「テックカーゴスカート」\2,990（税込）

脚のラインを拾いにくい、ゆとりあるシルエットのカーゴスカート。ウエストは総ゴムになっており、楽に穿けそうです。裾を絞るとバルーンのような丸みが出て、一点投入で可愛らしい雰囲気に。サイドの大きなカーゴポケットも、アクセントになってくれます。XS～3XLという幅広いサイズ展開も嬉しいポイント。

明るいカラーを選んで爽やかな春先取りコーデに

カラーは、クリーム・オフホワイト・グレー・ブラックの全4色展開。春を見据えてカラーを選ぶなら、明るいカラーを候補に入れてみて。オーバーサイズのデニムジャケットを合わせれば、スカートのゆったり感も相まってリラクシーな休日コーデに。シャツなどを肩掛けすれば顔まわりも明るく見えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M