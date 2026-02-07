昨年末から無所属…コロンビア代表ハメス・ロドリゲスの新天地が決定「人生の新たな章」
アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)のミネソタ・ユナイテッドは6日、コロンビア代表MFハメス・ロドリゲス(34)を獲得したことを発表した。背番号は「10」に決定。契約期間は2026年6月までだが、同年12月まで延長するオプションが付いている。
ハメスは過去にポルト、モナコ、レアル・マドリー、バイエルン、エバートンなどでプレーし、昨年1月にリーガMX(メキシコ1部)のクラブ・レオンに加入。公式戦34試合で5ゴール9アシストを記録したが、同年末に契約満了でフリーとなっていた。
コロンビア代表としては、2014年のブラジルW杯で得点王に輝き、同年のFIFAプスカシュ賞も受賞。2024年のコパ・アメリカでは母国の準優勝に貢献し、大会最優秀選手に選ばれている。
加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「人生の新たな章を迎えられてとても幸せだ。この街と、僕に信頼を寄せてくれる全ての人々に喜びを届けられるよう、最高のパフォーマンスを発揮したい。僕自身もピッチで全力を尽くし、常に勝利を求める情熱的な選手なので、ミネソタの熱狂的なファンの皆さんに会えるのを楽しみにしている」とコメントした。
