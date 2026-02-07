『ヴィジランテ』第19話 「雨と雲」あらすじ＆先行カット／ヒーローコスチュームビジュアル公開
『ヒロアカ』公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ』第2期、2月9日（月）放送の第19話（第2期 第6話）「雨と雲」 のあらすじと先行カットが公開された。また、ヒーローコスチュームビジュアルも公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
その ”ヒロアカ” の公式スピンオフシリーズとして『少年ジャンプ＋』で連載され、今年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。公開中の第2期 本PVでは、相澤消太の学生時代が描かれることも明かされ、大きな反響を集めている。
そんな公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のTVアニメ第2期がいよいよ1月5日より毎週月曜 22：00〜TOKYO MX、23：00〜BS日テレ、25：59〜読売テレビにて放送開始！
放送に向けて、第14話（第2期 第1話）「浪速の街に出張やで！」より、あらすじと先行カットが公開となった。
主人公・灰廻航一ら『ヴィジランテ』たちの ”個性” を活かした迫力のアクションシーンに加え、 ”ヒロアカ” ファンにはお馴染みのプロヒーロー達の活躍、そして第2期では相澤消太の過去の物語も見どころのひとつとなる。
このたび、第19話（第2期 第6話）「雨と雲」より、先行カットとあらすじが公開。自分の ”個性” と将来に悩んでいた相澤。白雲・山田との日常で少しずつ変わっていく毎日。現在のイレイザーヘッドの根幹となる雄英高校時代が幕を開ける。
第19話（第2期 第6話）の放送に先駆けて、ぜひお楽しみを。また、彼らの青春を先取りできるPVもYouTube TOHO animationチャンネルにて公開中だ。
＜第19話（第2期第6話）「雨と雲」＞
ヴィランに襲われている少女と猫を助けたコーイチとイレイザーヘッド。降り始めた雨の中、ふとイレイザーの脳裏によみがえったのは雄英高生の頃の記憶だった。白雲、山田と共にヒーローを目指しながらも自らの ”個性” に悩みを抱えていた。若き日の相澤の物語が幕を開ける。
☆第19話先行カットをチェック！（写真16点）＞＞＞
そして、放送に向けて相澤・白雲・山田・香山のヒーローコスチュームビジュアルが公開された。
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。公開中の第2期 本PVでは、相澤消太の学生時代が描かれることも明かされ、大きな反響を集めている。
そんな公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のTVアニメ第2期がいよいよ1月5日より毎週月曜 22：00〜TOKYO MX、23：00〜BS日テレ、25：59〜読売テレビにて放送開始！
放送に向けて、第14話（第2期 第1話）「浪速の街に出張やで！」より、あらすじと先行カットが公開となった。
主人公・灰廻航一ら『ヴィジランテ』たちの ”個性” を活かした迫力のアクションシーンに加え、 ”ヒロアカ” ファンにはお馴染みのプロヒーロー達の活躍、そして第2期では相澤消太の過去の物語も見どころのひとつとなる。
このたび、第19話（第2期 第6話）「雨と雲」より、先行カットとあらすじが公開。自分の ”個性” と将来に悩んでいた相澤。白雲・山田との日常で少しずつ変わっていく毎日。現在のイレイザーヘッドの根幹となる雄英高校時代が幕を開ける。
第19話（第2期 第6話）の放送に先駆けて、ぜひお楽しみを。また、彼らの青春を先取りできるPVもYouTube TOHO animationチャンネルにて公開中だ。
＜第19話（第2期第6話）「雨と雲」＞
ヴィランに襲われている少女と猫を助けたコーイチとイレイザーヘッド。降り始めた雨の中、ふとイレイザーの脳裏によみがえったのは雄英高生の頃の記憶だった。白雲、山田と共にヒーローを目指しながらも自らの ”個性” に悩みを抱えていた。若き日の相澤の物語が幕を開ける。
☆第19話先行カットをチェック！（写真16点）＞＞＞
そして、放送に向けて相澤・白雲・山田・香山のヒーローコスチュームビジュアルが公開された。
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会