Image: Steam

AIｪ…。

ハンドヘルドPC「Steam Deck」でハードウェアの手応えを掴んだValveの次なる一手として期待されているのが、ゲーミングPCの「Steam Machine」。

登場時期は2026年初頭と言われていましたが、どうやら出荷はもう少し後ろにずれこむようです。

今年の夏にはゲットできそう？

原因ですが、はい、いつものです。世界的な半導体製品の供給不足、特にメモリとストレージの不足はゲーム業界において深刻化しているとのこと。

ブログではその影響により、「Steam Machine」およびVR HMDの「Steam Frame」の出荷スケジュールを見直す必要に迫られたと述べています。また、価格の見直しもありえるそうな。

ただ、2026年の上半期には出荷するという目標に変更はないとのこと。元々が2026年初頭に出荷予定でしたし、ワンシーズンほど後ろ倒しになったという感じかな？

発売までの間、Steamのブログにて機能紹介やFAQをお届けしていく予定とのこと。例えば今回の記事ではSteam Frameに関する質問が多くまとまっています。

コンソールのいい部分だけ取り込むことを期待されているゲーミングPCの「Steam Machine」。早く動いている姿を見てみたいですね。あと価格も気になる。

【こちらもおすすめ】

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: Steam