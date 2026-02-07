２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！２０２６」が７日、東京ドームで幕を開ける。「すとぷり」を始め、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」が出演する。

【すとぷり】２０１６年結成。メンバーは、莉犬、るぅと、ころん、さとみ、ジェル、ななもり。の６人。２３年のＮＨＫ紅白歌合戦出場。１０周年を前にメンバー個人がワンマンライブ、映画の制作総指揮など活動の幅を広げる。

【騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―】２０２０年に「Ｋｎｉｇｈｔ Ａ―騎士Ａ―」として活動開始。５月に現在のグループ名に変更し、メンバーは新加入した人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・タケヤキ翔のほか、しゆん、ばぁう、てるとくんの４人。

【ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ】２０２２年に結成。グループ名はメンバーの名前の頭文字に由来し、あっきぃ、まぜ太、ぷりっつ、ちぐさくん、あっと、けちゃの６人。来月、Ｋアリーナ横浜でライブを実施。

【めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―】２０２４年にデビュー。心音、ロゼ、Ｌａｐｉｓ、メルト・ダ・テンシ、みかさくん、明雷らいとの６人。２５年８月に２・５次元歌い手グループ史上最速のデビュー１年足らずで日本武道館ワンマン公演を実施。

【すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ】２０２５年のすとふぇすでデビュー。にしき、らお、だいきり、たちばな、ゆたくん、やなと、おさでいの７人。年末年始に大阪、名古屋、東京でワンマン公演ツアーを実施。