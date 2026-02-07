驚異の低燃費を支えた工夫とは？

環境性能と走りの両立が当たり前になったいまでも、「ここまでやるか」と驚かされるクルマはそう多くありません。

十数年前、トヨタがショー会場に持ち込んだ一台は、まさにその代表例でした。

【画像】超カッコイイ！ これが“ヤリスサイズ”のトヨタ「超・低燃費コンパクトカー」です！（13枚）

2012年の「ジュネーブ国際モーターショー」で披露されたハイブリッドのコンセプトカー「FT-Bh」は、当時の常識を一段押し上げる燃費性能を掲げ、来場者やメディアの視線を集めた存在です。

FT-Bhは、ハイブリッド車がさらに身近になるであろう2010年代後半を見据えて企画されたとされています。

狙いは明確で、将来に求められる厳しい環境基準に応えつつ、日常で無理なく使える実用性を保つことでした。

その成果として示された数値が、欧州のNEDCモードで1リッターあたり47.6kmという驚異的な燃費です。

現在の基準で見ても十分に高水準であり、当時としては群を抜く値だったと言えるでしょう。

この数字を支えたのは、単一の新技術ではありません。車体の徹底した軽量化、転がり抵抗や空気抵抗の削減、パワートレインの効率改善、熱の使い方を見直すマネージメント、そして電力消費の抑制といった、複数の工夫を積み重ねた総合力でした。

ボディサイズは全長3985mm×全幅1695mm×全高1400mmと、トヨタ「ヤリス」（全長3950mm × 全幅1695mm × 全高1495mm）とほぼ同じサイズ感ですが、高張力鋼板や新素材の採用によって車重は786kgまで切り詰められています。

さらにその新素材は、室内の温度変化に必要なエネルギーを減らす効果も狙われ、燃費向上に間接的に貢献しました。

外観は丸みを帯びたフォルムで、空気の流れを素直に整えることを意識した造形です。大径で細身のタイヤも、走行時の抵抗を減らすための選択でした。

見た目の個性と機能がきちんと結びついている点は、コンセプトカーらしい誠実さを感じさせます。

フロントマスクには当時のトヨタが提案していた「キーンルック」の考え方が反映され、のちの市販車に連なるデザインの流れを先取りしていました。

パワートレインには新開発の1リッター2気筒エンジンが用いられ、トルクを重視したロングストロークの設定とハイブリッドシステムの改良によって、効率と扱いやすさの両立が図られています。

単に数値を追うだけでなく、実際の走りや環境負荷まで含めてバランスを取ろうとした姿勢がうかがえます。

残念ながらFT-Bhは市販化には至っていません。しかし、ここで試された軽量化の考え方やエネルギー管理の工夫は、その後のトヨタ車に少しずつ反映されてきました。

目立つ形で名前が残らなくても、技術は確実に受け継がれているのです。いつの日か、同じ志を持ったコンパクトカーが再び登場し、私たちをあっと言わせてくれることを期待したくなります。