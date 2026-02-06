【今さら聞けないサッカー用語：くさび】ターゲットの足もとや胸に目がけて出すのが基本。３人目の選手がいかに予測するかも大事
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「くさび」だ。
木の裂け目に打ち込んで、固定する「楔」に由来する用語で、相手の整った守備の陣形を破るための起点として、中央エリアで活用される縦パスのこと。
攻撃の前線で、相手の最終ラインを背負ったFWに、中盤の底や最終ラインから縦パスを付けることで、そこに相手の意識が引きつけられる。それにより２列目から後ろの選手が時間とスペースを与えられて、前向きにボールを受けることができるというのが、主な狙いだ。
基本的にはターゲットになるFWの足もと、あるいは胸に目がけて出すのが基本で、第一には受け手がディフェンスに奪われることなく、そこでボールをキープしたり、ワンタッチで「Layoff＝落とし」のパスを通せれば成功になる。
そのため、サイズの大きい選手が得意としやすいが、元アルゼンチン代表のセルヒオ・アグエロのようにFWとしては小柄でも、体幹が強く技術の高い選手であれば十分にその役割をこなせる。
「くさび」が成功しても、それを周りの選手が有効活用して、チャンスに繋げられなければ意味をなさない。そのためには「くさび」のパスが出る時に、３人目の選手がいかに先を予測して、FWからボールを受ける場所に入れるかが大事になる。相手が落としのパスを読んでマークを付けたり、コースを切るケースもある。
しかし、そうした対応によって必ずどこかに代わりの選択肢が生まれるものであり、それをいかに見つけて、チームで共有していけるかも重要になる。もちろん「くさび」から味方に落とすと見せかけて、反転から個人で突破することで、いきなり決定機に持ち込めるケースもある。
「くさび」によって中央で相手の守備に綻びが見られれば、動き直したFWなどと中央突破をトライして、フィニッシュまで持ち込むのが１つの理想だ。また、中央に縦パスを入れる効果は相手の守備全体を中央に圧縮させて、サイドにスペースを作る、あるいはサイドアタッカーが縦に仕掛ける前提を作る効果も期待できる。
これは試合の状況もさることながら、チームがどういう攻撃イメージを共有しているのか、各ポジションにどういうタイプの選手が起用されているかによっても変わってくる。
文●河治良幸
