浮かせてスッキリ収納。

小型PCといえば、設置場所を問わないコンパクトさが最大のメリット。でも、意外と配線も含めるとデスク上でスペースをとってしまい、なんとなくごちゃっとして見えるなんてことも…。

それを解決してくれるのが、山崎実業のMac mini専用ホルダー「スリーウェイ小型PC収納ラック XS」。デスク周りのあらゆるデッドスペースに設置できるから、デスク上がスッキリするのです。

山崎実業(Yamazaki) 【穴が目立ちにくい石こうボードピンセット・木ネジ 付属】 スリーウェイ 小型PC 収納ラック XS ホワイト W13.1×D12.4×H5.5cm スマート smart モニター背面 デスク下 壁面 収納 Mac mini M4対応 10422 1,650円 Amazonで見る PR PR

3WAYで設置可能

Image: 山崎実業 山崎実業「スリーウェイ小型PC収納ラック XS スマート」1,650円（税込）※Mac mini M4対応

このホルダーの便利な点は、モニター背面／デスク下／壁面の3通りに設置できること。

モニター背面のVESA規格ネジ穴に付属のネジで取り付けられるほか、付属の穴の跡が目立ちにくい石こうボードピンで壁に設置もOK。あとは、付属の木ネジでデスクの天板裏に付けることもできます。

配線や電源ボタンへのアクセス性もバッチリなのが、さすが山崎実業。もちろん排気口も塞ぎません。ちなみに、ホルダーと小型PCが接する部分にはクッションが付いているので、本体への傷も防止してくれます。特にM4 Mac miniは電源ボタンが背面にあるので、スムーズにアクセスできるのは嬉しいですね。

先に紹介したMac mini M4対応「XS」のほか、Mac mini M2対応の「スリーウェイ小型PC収納ラック S スマート」も同時に登場。

Mac miniの対応機種以外に「S」が「XS」と違うのは、ロングフックが2つ付いていること。本体のフレームに設置できるこのロングフックは、1つあたりの耐荷重500gとヘッドホンやPCの掃除用具をかけて置くのにピッタリです。

ごちゃっと見えがちな小型PCをこのホルダーで浮かせることで、デスクが一気に整ってスッキリした見た目に。整頓されたデスクならもっとアイデアが浮かぶかも。

