熟練のシェフやパティシエが腕をふるう至高のチョコレート

バレンタインデー＆ホワイトデースイーツの王道であるチョコレート！経験豊かなシェフの感性と熟練の技が光るこだわりの逸品をゲットしてみませんか。斬新な素材の組合せは、ひと粒頬張るごとに深い味わいとなって口いっぱいに広がります。

ジャン・ジョルジュ トウキョウ「JG Chocolate Box 2026」【六本木ヒルズ】※100個限定

NY でミシュランの星を獲得し続け、世界中の美食家を魅了してきた「ジャン・ジョルジュ」のインスピレーションから生まれたショコラセレクション。

チェリー×トンカ豆、文旦×ティムットペッパー、イチジク×白ゴマなど、果実の酸味と香りの余韻が重なり合い、洗練の中に驚きと調和を感じさせてくれます。

価格｜2500円

日時｜1月23日〜2月15日の11時30分〜15時、17〜22時(※予約は1月5日〜2月13日)

クリオロ「ジャポネ・クラシコ」【麻布台ヒルズ】※数量限定

世界的にも高い評価を受けるフランス人パティシエ、サントス・アントワーヌ氏が手がける、日本で出会った素材と培った感性と故郷のフランスの美意識があわさったショコラセットです。8粒のうち4粒はフランス・パリで開催された世界最大級のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」の品評会へ出品し、金賞を受賞したボンボンショコラ。世界レベルの味をぜひ。

価格｜3888円

期間｜1月4日〜

BENOIT NIHANT「トルチュ ボックス」【虎ノ門ヒルズ】※限定1000個

カカオ職人ブノワ・ニアン氏が世界中の農園をめぐり厳選した最高級のカカオ豆をふんだんに使った限定ボックス。

限定のアソートボックスには亀の形をしたビターなミルクチョコに、人気のレモンと紅茶、カシスとレモンの2 種類のガナッシュを加えました。口溶けの良さとさわやかな香りと酸味が広がります。

価格｜2160円

期間｜1月15日〜3月15日

ラ・メゾン・デュ・ショコラ「オ クール デュ フォブール 6粒入」【六本木ヒルズ】【虎ノ門ヒルズ】※数量限定

2026年バレンタインデーのために作られた特別なギフトボックス。限定ブシェ、「エピセ ヴァニーユ ポワーヴル」を含む、シェフ・パティシエ・ショコラティエのニコラ・クロワゾー氏による限定レシピのショコラや定番ショコラの詰め合わせです。パリ本店のファサードを繊細なタッチで描いた、限定ギフトボックスにも注目。

価格｜4320円

期間｜1月15日〜2月14日

ルノートル「クレープ・ルノートル（6本入）」【麻布台ヒルズ】

現代フランス菓子の基礎を築いたといわれる、ガストン・ルノートル氏が1957年に創業した「LENÔTRE」から、繊細なクレープ生地を香り高いチョコレートでコーティングしたサクッと軽い食べ心地のクレープが登場。

カカオのアロマとローストの香りが漂うダークチョコレート、華やかなカカオの風味とまろやかな甘みが絶妙なミルクチョコレート、塩バターキャラメル風味でミルキーな味わいのホワイトチョコレートの3種の詰め合わせです。

価格｜1728円

期間｜1月16日〜3月下旬予定

ル カフェ ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション(虎ノ門ヒルズ)、ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション(六本木ヒルズ)

「ボンボンショコラ リュクス（12個入り）」【六本木ヒルズ】【虎ノ門ヒルズ】

19年連続で三つ星を獲得しているフレンチレストラン「ガストロノミー ジョエル・ロブション」で、食後の小菓子として提供しているショコラの詰め合わせ「シャトー」。「アムール」はバラの香りが広がるフランボワーズ味や、キャラメルやライムなど個性豊かな味が楽しめる人気アイテム。

それらを2段に重ねた「リュクス」はジュエリーボックスのような12種12個の詰合せです。

※「シャトー」「アムール」は1段ずつでも販売。

価格｜8200円

期間｜1月24日〜3月14日予定



果実を贅沢に使った華やかなスイーツが集結

濃厚なチョコレートとともに、いちご、マンゴー、ラズベリーなど、目にも鮮やかでさわやかな果実を使ったスイーツも充実。フレッシュな果実の酸味と甘さが絶妙に調和したラインナップを楽しみましょう。



ニュウスタイル銀座千疋屋「いちごショコラパフェ」【六本木ヒルズ】創業1894 年「銀座千疋屋」が厳選したフルーツを使ったパフェケーキ。その時々の旬を迎えるいちごをトッピングに、カカオの風味を感じるチョコレートムースとさわやかな甘酸っぱさが広がるフランボワーズムース、ブラウニーを層にしたバレンタイン限定パフェです。価格｜950円期間｜1月中旬〜2月14日

ミニマル ザ スペシャルティ「ガトーショコラ ソフト 苺 -いちご家めい-」【麻布台ヒルズ】希少いちごを、砂糖控えめのジャムにして生地に練り込み、ホワイトチョコレートでコーティングしたガトーショコラ。生地の上下をチョコレートクッキー生地ではさむことで、心地よい食感のコントラストが生まれています。日持ちもするため、すぐに会えない方へのギフトにもおすすめ。価格｜3990円期間｜1月2日〜3月30日

AM STRAM GRAM「フレッシュベリーとチョコカスタードクリームのタルト」【虎ノ門ヒルズ】旬のフルーツを使ったタルトを中心とした焼き菓子専門店のベリー系フルーツをたっぷり使用したバレンタイン期間限定商品。自家製のチョコカスタードクリームの上にイチゴやブルーベリー、フランボワーズなどのフレッシュベリーをあしらった、華やかでかわいらしいタルトです。価格｜1580円期間｜2月7日〜2月14日

ショウダイビオナチュール「ペタルノーブル」【麻布台ヒルズ】季節限定のデザイン缶に詰め合わせた果実の香り豊かな花びら型チョコレート。薄く繊細に仕上げたペタルに、麻布台ヒルズをイメージした緑と白のパールクラッカンを添え、見た目にも華やかに仕上げています。淡く揺れる水面の光をイメージしたデザイン缶は、モネの湖面や睡蓮の情景を着想源に、幻想的で上質な世界観を表現。価格｜4850円期間｜1月10日〜3月14日

チョコレートに加え、カヌレやマカロンなどの王道スイーツも充実。お酒を使ったカヌレや、ピスタチオ・紅茶の味わいが楽しめるマカロンなど、素材にこだわったスイーツもあって目移り必至です。

パティスリー パブロフ「プティフール〜ショコラ〜」【六本木ヒルズ】【虎ノ門ヒルズ】

ギフトにぴったりな2種のプチパウンドケーキが入ったバレンタイン限定ボックス。

ショコラフランボワーズはラズベリーを練りこんだチョコレートパウンドにラズベリーガナッシュを絞り、中心にはラズベリーのジャムを。プティクグロフショコラは中心にペカンナッツを入れて、ビターチョコのガナッシュがのっています。

価格｜1080円(4個入り)、2322円(8個入り)、4320円(16個入り)

期間｜1月15日〜2月14日

Tearoom by 蒼菓「富士山カヌレ(2個入り)」【麻布台ヒルズ】

西麻布のフレンチ「蒼」と、富士山カヌレで知られる「Atirom」が手がけるデザートブランド「蒼菓（そうか）」。

富士山カヌレはフランス伝統菓子を日本の香りで再構築した“和のカヌレ”。ラム酒の代わりに、京都「日々醸造」の芳醇な酒粕と宮粼「尾鈴山蒸留所」の芋焼酎「山ねこ」を合わせた香り高い逸品です。

価格｜「ホワイトチョコ」1080円、「スイートチョコ」1134円

期間｜通年

DOLCE TACUBO CAFFE「ホワイトデーボックス」【虎ノ門ヒルズ】※数量限定

食感と風味を味わうフィナンシェと2種のコーヒーをセットにした限定ボックス。

本格アーモンドプードルとカナダ産メープルシュガーをたっぷり使用。バターをしっかりと焦がし、サクサク感の限界に挑戦した、人気の「焦がしフィナンシェ」と大阪の「TERRA COFFEE ROASTERS」の豆を使った、深煎りと浅煎りの2種のドリップコーヒーがギフトボックスになっています。ちょっとした贈り物にもちょうどいサイズ。

価格｜2200円

期間｜3月13日、3月14日

ヒルズ ダル・マット「マカロンアソート」【六本木ヒルズ】※1日20個限定

専属パティシエが、店内でひとつひとつ焼き上げるイタリアンテイストのマカロン。イタリアンメレンゲを使ったマカロンの外側はサクッと、内側はしっとり仕上げ、クリームには極力砂糖を使わず、甘味のバランスを整えています。ティラミス×キャラメル、ラズベリーショコラ、ピスタチオの3種の詰め合わせです。

価格｜1350円

期間｜2月15日〜3月14日

エシレ・ラトリエ デュ ブール「マカロン・オ・ブール・エシレ 6個入ギフト」【麻布台ヒルズ】

フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の“バターのアトリエ”が贈る、バターの香りとコクを詰め込んだクリームが堪能できるマカロン。

エシレ バターをふんだんに使用したクリーミーで香り高くなめらかなクリームを、バターをイメージした白色のコック（マカロン生地）にたっぷりとサンド。マカロンのさっくりした食感の中にバターのコクが加わった、贅沢なスイーツです。

価格｜3024円

期間｜通年

スイーツの甘さが苦手な人も魅了する、カカオ含有量80%以上の研ぎ澄まされた苦味の「ハイカカオ」スイーツや、そのほかこだわり派の人も納得のラインナップ。贈る相手の笑顔を思い浮かべながら、その方にぴったりの特別な一品を選べます。



ブリコラージュ ブレッド アンド カンパニー「ショコラクラシック」【六本木ヒルズ】

しっとりと生チョコのように焼き上げたショコラクラシック。コロンビア産のトゥマコ82%のチョコレートを使用し、口溶けがよく、チョコの香りが口いっぱいに広がります。包装には手拭いを使用。包装を解いた後も日常で使ってもらえたらという願いが込められています。

価格｜2800円

期間｜通年販売



エイタブリッシュ「ガトーショコラ」【麻布台ヒルズ】

カカオ本来の風味を堪能できる、濃厚でビターなチョコレートケーキに、ドライラズベリーをトッピングしたいちごのアイスクリームを合わせた期間限定スイーツ。

全ての商品が動物性素材は不使用、アイスクリームも豆乳ベースのヴィーガンアイスです。

価格｜1100円（イートイン）、864円（テイクアウト・アイスなし)

期間｜1月23日〜3月15日



La maison JOUVAUD「ホワイトデーギフト」【虎ノ門ヒルズ】

フランス南プロヴァンスにある、歴史あるパティスリー「La maison JOUVAUD」のホワイトデーギフト。マカロンやフィナンシェなど人気の焼き菓子と紅茶の詰め合わせはお仕事の合間のちょっとしたティータイムにも。バレンタインのお返しにぴったりです。

価格｜2336円

期間｜2月16日〜3月14日



オスカー ワイルド「ショコラミルクティクリーム／ラズベリー」【六本木ヒルズ】

植物由来のおいしさを追及したプラントベースドーナツの専門店。牛乳と卵不使用のプラントベースドーナツは、軽やかでありながら食べごたえ充分。

ハート型のドーナツにミルクィー風味のクリームを忍ばせ、チョコレートでコーティング。アクセントにココアビスケットとラズベリーをプラス。バレンタイン期間中はラズベリードーナツもハート型になって登場します。

価格｜ショコラミルクティクリーム 480円、ラズベリー 350円

期間｜2月1日〜2月28日



