Myuk、2nd アルバム『Celeste』リリース！関連アーティストからのリリースコメントも公開。さらにデビュー5周年ツアーの追加公演が札幌福岡で決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新曲「雪唄 - yukiuta」がInstagramリール総再生回数3,000万回を突破し、各種サブスクサービスのランキングにチャートインするなど、注目集めるシンガーMyuk（読み：ミューク）。

メジャーデビュー5周年の26年2月4日に2nd アルバム『Celeste（読み：セレステ）』がリリースされた。各楽曲のプロデューサーや過去の対バン、バンドサポートなど関連アーティストからのコメントも合わせて公開。

アルバム『Celeste』は、先行配信の「雪唄 - yukiuta」など新曲4曲を含めた、計9曲がラインナップ。全曲が視聴できるトレイラー映像も公開中のため、是非チェックしてほしい。

合わせて、アルバムを引っ提げての3月開催予定のライブツアーにて追加公演「Myuk Anniversary Concert Tour 2026〜Extra Edition〜」が開催決定。5月18日（月）福岡INSA、5月23日（土）北海道 札幌近松で実施予定。3月開催の東名阪と合わせてチケット受付中のため、是非チェックして欲しい。

合わせて、3月21日(土)より、名古屋・大阪・東京にて開催するキャリア最大規模のライブツアー「Myuk Anniversary Concert Tour 2026」に追加公演が決定！5月18日（月）は福岡にて、5月23日（土）はワンマン公演としては初上陸の札幌にて実施。本日よりMyukオフィシャルファンクラブSecret Hz」にて最速のチケット先行受付がスタート。そして、Myuk初の台北公演”Live In Taipei”も5月16日(土)台北 SUBにて開催決定！

5周年を目前に控えたMyuk、今後の動きに是非注目して欲しい。

＜アルバム リリースコメント＞

大貫みく (the peggies)

デビュー5周年、本当に本当におめでとう！

Myukちゃんと出会って、はじめは友達だったけど最近ではライブのサポートをさせてもらったりして、一緒に歩みを過ごせて幸せです！

これからもMyukファミリーの輪を広げて、共に音楽の旅を歩んで行けたらいいなと思ってます！

愛に溢れたMyukという人間が大好きです！ラブ！

大橋ちっぽけ

アルバムリリースおめでとうございます！歌声を初めて聴いたのは7年近く前になるのですが、その時の衝撃は今でも鮮明に覚えています。どんどん進化し続けているMyukさんに、楽曲提供という形で携わることが出来てとても光栄です。

「まるまる」は、大きな愛情をテーマにした、アルバムの中でも特にポップなサウンドの楽曲になっています。ぜひライブでも楽しんでいただきたいと思っています！

krage

Myukちゃんの歌声は、優しくて暖かい一方で、心を強く掴みにくるようなエッジがあると感じます。

その歌声は楽曲の物語を語る語り手のようでもあり、切望する主人公のようにも思えます。

その相反する感情が共存する歌声が、いつの間にか楽曲の物語の中にいるような感覚にさせてくれる。

そんなMyukちゃんの魅力が詰まった素敵なアルバムのリリース、本当におめでとうございます！

Suiet

2ndAL「Celeste」リリースおめでとうございます。

提供させて頂いた楽曲「Celeste」のレコーディング時、私も同席させて頂いたのですが、可変的で表情豊かな伸びのある声、そして自身の声を操る繊細な表現力に驚嘆しました。まるで楽器のようでした。この曲をMyukさんが歌ってくれて本当に良かったと音源を聴くたびに思います。

センチミリメンタル

初めてMyukさんの歌聴いた時のことをよく覚えています。その時はまだMyukとは違う名前で活動をされていた頃で、中でも「青空なんて飛びたくなかった」という曲が特に印象的でした。

祈りのような歌だ、と感じていました。

その頃からずっと、いつか一緒に仕事をしたいと思っていたので、今回ご一緒できて嬉しいです。

しかも、ご一緒できたそのアルバムが「青空 / 空（から）」をテーマにしているということも、何か深い縁のようなものを感じています。

アルバムリリース、おめでとうございます。

ナツノセ

「花はかぐや」でご一緒した際、Myukさんの澄み渡りながらも芯のある歌声と力強さ、とりわけ楽曲をMyukさん一色に染め上げるような民謡のこぶしの表現力が素晴らしく心打たれた事を今でも鮮明に覚えています。どの楽曲にもMyukさんにしか宿らせる事の出来ない色彩があり、『唯一無二』という言葉が自然と浮かんでしまう、そんな存在だと感じます。これからも、Myukさんの表現で大きな青空を羽ばたいていかれるのを楽しみにしております。

西野恵未

Myukさん、アルバムリリースおめでとうございます！

私は主にライブでみゆちゃんとご一緒させてもらっていますが、

みゆちゃんの歌と共にピアノを演奏していると

音楽的にはもちろん、宇宙やおとぎ話のような異世界へも旅することができます。

唯一無二の歌声で彩られる景色に、”世界は美しい”といつも思わせてくれます。

これからも強く儚く、歌い続けてくださいね。

心よりお祝い申し上げます。

●リリース情報

2nd アルバム

『Celeste』

2月4日CD＆デジタルリリース

配信リンク

https://myuk.lnk.to/EMibEA

CD購入リンク

https://myuk.lnk.to/Rkd5Ui

【通常盤（CD only）】



価格：￥3,500 (税込)

デジパック初回仕様

【完全生産限定盤（CD+BD）】



価格：￥7,000 (税込)

三方背デジパック仕様

＜収録曲＞

M1. 雪唄 - yukiuta（Prod by Myuk）※新曲

M2. まるまる（Prod by 大橋ちっぽけ）※新曲

M3. Sakura（Prod by 山口寛雄）

M4. BlackSheep（Prod by Guiano）

M5. マリー（Prod by Guiano）

M6. じゅもんを唱える（Prod by センチミリメンタル）※新曲

M7. 花はかぐや（Prod by ナツノセ）

M8. グライド（Prod by knoak）

M9. Celeste（Prod by Suiet）※新曲

＜BD＞

「Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”」

2025.6.7（Sat）@東京 Shibuya WWW X ライブ映像

●ライブ情報

Myuk Anniversary Concert Tour 2026

ローソンチケット

https://l-tike.com/myuk/

e+

https://eplus.jp/myuk/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/myuk/

愛知

2026年3月21日(Sat)

DIAMOND HALL

OPEN 17:30｜START 18:00

全席指定 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：JAILHOUSE TEL 052-936-6041

大阪

2026年3月22日(Sun)

なんばHatch

OPEN 17:00｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：SOGO OSAKA TEL 06-6344-3326

東京

2026年3月29日(Sun)

Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 16:45｜START 17:30

1F指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

2F着席指定席 \5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：HOT STUFF PROMOTION TEL 050-5211-6077

福岡

2026年5月18日(Mon)

福岡INSA

OPEN 18:30 ／ START 19:00

全自由 ￥5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：キョードー西日本 TEL：0570-09-2424

北海道

2026年5月23日(Sat）

札幌近松

OPEN 18:00／ START 18:30

全自由 ￥5,500-（税込/ドリンク代別)

INFO：SMASH EAST TEL：011-261-5569

台湾

OFF TIME presents：Myuk Live in Taipei 2026

2026 年 5 月 16 日 (Sat)

台湾 SUB

18:00 OPEN／ 19:00 START

愛心票NT 1000/ 一般預售NT 1,700 / 現場NT1900

MyukオフィシャルFC ”Secret Hz”先行

2026年2月4日 (水)20:00〜2月8日(日)23:59

https://yodel-app.com/myuk/

オフィシャルHP先行 【抽選受付】

2026年2月9日 (月)12:00〜2月23日(月・祝)23:59

https://l-tike.com/myuk/

MyukオフィシャルFC ”Secret Hz”

Myukの最新情報やオフショット、ここでしか見られないスペシャルコンテンツをお届け

https://yodel-app.com/myuk/

登録はこちらから

https://bit.ly/43XGTxG

関連リンク

アルバム特設サイト

https://www.myuk-celeste.com/

Myukオフィシャルサイト

https://myuk.jp/