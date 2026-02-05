衆議院選挙について、JNNは4日までの3日間インターネットで調査を実施しました。OBSの独自取材を加味した大分県内3選挙区の終盤の情勢をお伝えします。

大分1区 衛藤さんと吉良さんが激しく競り合う

大分1区には立候補しているのは、前職と新人4人の合わせて5人です。

大分1区は衛藤さんと吉良さんが、激しく競り合っています。野中さんと堤さん、山下さんは厳しい戦いです。

衛藤さんは自民支持層の7割近くを固めたほか、参政や無党派層の一部にも浸透しています。年齢別では18歳から29歳、30代、50代から支持を集めています。

吉良さんは立憲支持層の8割以上、中道、社民の7割を固めています。公明や維新、チームみらいにも浸透し60代以上から支持を得ています。

野中さんは参政支持層の5割以上を固めていて、ゆうこくや日本保守の一部にも浸透しています。

堤さんは国民支持層から一定の支持を集め18歳から29歳までからも支持されています。

山下さんは共産支持層の6割近くを固めていますが広がりを欠いています。

大分２区 広瀬さんリード、吉川さんが追い上げに懸命

大分2区に立候補しているのは前職の2人です。

大分2区は広瀬さんが安定した戦いでリードしていて、吉川さんが追い上げに懸命です。

広瀬さんは自民と維新支持層の8割を固めているほか、国民民主の5割、参政、日本保守からも支持を集めています。

吉川さんは中道と立憲支持層の8割以上を固め、共産、社民、れいわからも支持を集めています。

大分3区は岩屋さんと小林さんが横一線

大分3区には前職と新人4人の合わせて5人が立候補しています。

大分3区は岩屋さんと小林さんが横一線の戦いです。平野さん、岩永さん、野中さんは厳しい戦いです。

岩屋さんは自民支持層の5割を固め維新や国民にも浸透しています。年代別では40代から60代の支持が高くなっています。

小林さんは中道支持層の9割近く、立憲の8割以上を固め、国民、共産、社民からも支持を集めています。

平野さんは国民民主や参政、日本保守、自民の一部に浸透し、30代から50代の支持が目立ちます。

岩永さんは日本保守の支持層の5割を固め自民の一部にも浸透しています。

野中さんは参政の支持層から一定の支持を集めていますが広がりを欠いています。

今回の調査では「まだ投票先を決めていない」と答えた人がまだ3割いて、今後情勢が変わる可能性があります。