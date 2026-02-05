元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。フリーになって困ったことを明かした。

フリーに転身し、ファンから“地元の盆踊りに来てください”と依頼があったと回顧。「マネジャーもいるから、マネジャーに話聞いたら2人分の電車賃があるかないか…プラスではないみたい、出ちゃうみたいなことを」と説明して、断ってしまったと話した。

「事務所だったら受ける前にお断りしてるヤツも、フリーだから。それも自分がわかるからこういうヤツもくるんだみたいな。誰も知らない結婚式の司会とか」と苦笑い。「やっぱフリーってちょっと声をかけやすい。一気に増えたもん。株式会社ロンドンブーツの時よりも明らかに違います。世の中の人はフリーって本当に“フリー”だと思っている」と語って笑いを誘った。

「ロンドンブーツ1号2号」は1993年に結成。94年に吉本興業に所属し、現在のコンビ名になった。淳の赤髪と亮の金髪がトレードマークで注目を集めた。19年6月、亮は事務所を通さずに反社会的勢力の宴会に出席して謝礼を受け取った「闇営業」問題で謹慎処分を受けた。その後、淳が社長を務める会社に所属しながら、吉本とエージェント契約を行い活動を再開した。だが、25年6月にコンビの解散を発表した。