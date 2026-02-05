この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【気象予報士が解説】強い冬型と前線の影響で大雪に警戒を 日本海側に加え太平洋側でも積雪の可能性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【大雪】冬型＋前線 日本海側だけでなく太平洋側も雪」と題した動画を公開した。強い冬型の気圧配置と前線の影響により、日本海側を中心に大雪への警戒が必要なほか、普段雪の少ない太平洋側の地域でも積雪となる可能性について解説している。



松浦氏によると、日本付近には強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見通しである。これにより、日本海側では断続的に雪が降り、山沿いを中心に積雪が大幅に増加するおそれがある。同氏は、特に北陸や東北地方では短時間での急な積雪に警戒が必要だと指摘した。



さらに今回の特徴として、日本海側だけでなく太平洋側でも雪が降る可能性を挙げている。これは、本州の南岸を低気圧や前線が通過するためで、関東甲信や東海の平野部、都市部でも積雪となるシナリオが考えられるという。松浦氏は「太平洋側はわずかな積雪でも交通機関に大きな影響が出るため、最新の情報をこまめに確認してほしい」と呼びかけている。大雪のピークは週末にかけてと予想されており、交通障害や路面の凍結、水道管の凍結などに注意が必要である。



大雪が予想される地域では、不要不急の外出を控えるとともに、車の運転が必要な場合は冬用タイヤやチェーンを必ず装着することが求められる。今後の最新の気象情報に十分注意し、大雪への備えを早めに行うことが重要である。