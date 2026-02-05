モナコ、MFポグバをCL登録メンバーから外す？ 負傷中で復帰時期は未定
モナコは、所属する元フランス代表MFポール・ポグバをチャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーから外したようだ。4日、フランス紙『レキップ』が伝えている。
現在32歳のポグバはドーピング物質の誤摂取で18カ月の出場停止処分を科された後、昨夏に2年契約でモナコに加入。昨年11月に約26カ月ぶりの実戦復帰を果たしたが、ここまで公式戦3試合の出場でプレー時間もわずか30分にとどまっており、現在はふくらはぎの負傷で戦列を離れている。
そんななか、今回の報道によると、チャンピオンズリーグ（CL）・ノックアウトフレーズ・プレーオフに進出しているモナコは、同大会に臨む登録メンバーから復帰時期が未定となっているポグバを外したという。
そのほか、南野拓実とモハメド・サリスもメンバーから外れたようだが、両選手はひざの前十字じん帯（ACL）を負傷したことで長期離脱となることから登録外が予想されており、代わりにクレパン・ディアタと今冬に加入したヴァウト・ファース、シモン・アディングラがメンバーに追加されたことが伝えられている。
