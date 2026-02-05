平野紫耀（29）神宮寺勇太（28）岸優太（30）が組む3人組グループNumber＿iが、米大手タレントエージェンシーWMEと契約した。所属事務所TOBEが5日午前、発表した。マネジメント業務は今後も引き続き、TOBEが行うという。

米国内では、日本での発表に先駆け、大手芸能メディア「ハリウッド・リポーター」電子版が4日（日本時間5日）、Number＿iはWMEと、「全世界のあらゆる分野で契約を結んだ」と、独占情報として報じた。

WMEは、米国を拠点とする世界最大手のタレントエージェンシーの1つ。映画、テレビ、音楽、スポーツなど、エンターテインメントおよびスポーツ分野全般において、アーティストやクリエーター、アスリートのエージェント業務を手がけている。

現在はロサンゼルス、ニューヨークをはじめ、ロンドンやパリ、シドニーなど世界各地に拠点を展開。音楽分野においては、Bruno Mars、Billie Eilish、Alicia Keysなど、世界的な影響力を持つアーティストをはじめとする数多くのトップタレントのエージェント業務を行ってきた実績がある。

米俳優アンジェリーナ・ジョリー、マット・デイモン、カナダの俳優ライアン・ゴズリング、オーストラリアの俳優ヒュー・ジャックマンといったハリウッドスターが契約者に名を連ねる。音楽方面でもYOSHIKI、BLACKPINKのリサ、ブルーノ・マーズが所属。スポーツ部門には、スタンフォード大の佐々木麟太郎が契約を結んでいる。

先行して報じた「ハリウッド・リポーター」は、Number＿iについて、1月29日に新曲「3XL」を配信リリースしたことに続く動きとした上で「平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太からなるチャート上位を賑わせるJ−POPグループは、ここ数年で数々の公演を行い、すでに米音楽市場への進出を果たしています」と紹介した。

また、彼らの米国進出の経緯も紹介。「2024年、彼らはマネジメント会社兼音楽レーベル88RisingのFuturesステージに加わり（米国最大級の野外音楽フェス）コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバルに出演しました」と説明。

「これは彼らにとって初のアメリカ公演であり、Number_iとして初の主要音楽フェスティバル出演となりました」とした。

25年に米国のローズボウルで開催された88Rising主催のヘッド・イン・ザ・クラウド・フェスティバルで、初めて米国のフェス出演を果たしたことも紹介した。

さらに、「ハリウッド・リポーター」は、25年に取材した際の、平野の「音楽は国境を越えると信じています。良い音楽、良いものなら何でも、世界中の人々に理解され、共有されるものなんです」とのコメントも紹介。「僕らはただ良い音楽を作っているだけ。自分たちが信じているもの、自分たちが楽しいと思えるものを。それをもっともっと多くの人に届けたいんです」とも平野が語ったとした上で「グループの成長と共に、彼らの世界的なリーチも拡大し続けています」と評価した。