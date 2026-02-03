【「バンブーコミックスBCf」1周年フェア】 2月5日開催

竹書房は2月5日、女性向けコミックレーベル「バンブーコミックスBCf（ビーシーエフ）」が創刊から1周年を迎えたことを記念する電子書籍フェアを実施する。また、同レーベルから2作品の最新刊を同日発売する。

「バンブーコミックスBCf」は、異世界ジャンルの中でも、女性読者をメインターゲットとした令嬢物や異世界恋愛作品に特化したレーベル。今回実施されるフェアでは、主要電子ストアにてコミックス・単話版ともに、割引やポイント還元などが行なわれる。キャンペーンの期間は2月5日から2月13日まで。

また、「幽閉令嬢の気ままな異世界～転生ライフを楽しんでいるので、邪魔しに来ないでくれませんか、元婚約者様？～」1巻、「転生料理研究家は今日もマイペースに料理を作る～あなたに興味はございません～」2巻が同日発売される。

新刊ラインナップ

「幽閉令嬢の気ままな異世界～転生ライフを楽しんでいるので、邪魔しに来ないでくれませんか、元婚約者様？～」1巻

原作：狭山ひびき 漫画：おーはしるい

価格：858円

【あらすじ】

乙女ゲームの悪役令嬢に転生したアドリアーナ。

王太子に婚約破棄された後、あらぬ罪で断罪され辺境に幽閉されるーーというのは想定内なので、しっかり準備をしてまるっと思い通りに！

辺境だけど快適な幽閉先の離宮で何不自由ないセカンドライフをスタート。

前世の記憶と持ち前の機転で領地改革や問題解決に挑み領民からも愛され活躍する一方で、政治的に窮地に立たされた王太子がアドリアーナを側妃にしようと追いかけてきて…！？

【編集部のおすすめポイント】

乙女ゲームの悪役令嬢に転生したアドリアーナ。王太子から婚約破棄され幽閉ルートに入ったものの、持ち前の機転や誠実な人柄で周りの人々から愛されて、幽閉生活を楽しむ様子に思わずほっこり。

読んでいるうちに、あなたもいつのまにかアドリアーナ応援団に！

断罪したのに側妃にしようと追いかけてくる王太子との駆け引きや、ゲームの非攻略キャラだったはずの侯爵令息とのラブロマンスも見どころです！

【特典情報】

COMIC ZIN：イラストカード

書泉グループ：描きおろしペーパー

一部応援店舗：描きおろしペーパー

「転生料理研究家は今日もマイペースに料理を作る～あなたに興味はございません～」2巻

原作：狭山ひびき 漫画：坂巻あきむ

価格：858円

【あらすじ】

前世の知識を生かして王女の専属料理人兼侍女になった、伯爵令嬢のシャーリー。

緑の塔に幽閉された隣国の王子アルベールと出会い、この世界を存続させるための人質の存在を知ってしまう。

その上、不思議な力に目覚めちゃったけど、変わらずマイペースにお料理作りまくります！

【編集部のおすすめポイント】

魔法のような力で、現代日本のモノを次々生み出すことに成功したシャーリー。

彼女を案じるアルベール殿下に加え、シャーリーにガッツリ胃袋を掴まれたエドワルド殿下も加わって思わぬ三角関係に発展！？恋の行方も見逃せません♪

【特典情報】

メロンブックス：描きおろしイラストカード

COMIC ZIN：イラストカード

書泉グループ：描きおろしペーパー

一部応援店舗：描きおろしペーパー

BCｆ周年祭♡ 無料からハマる“強ヒロイン”異世界フェア

キャンペーン期間：2026年2月5日～2026年2月13日

キャンペーン内容：コミックス半額＆割引・単話期間限定無料＆半額

※対象作品の詳細については各ストア・サービスにてお確かめください

【参加書店名(順不同、敬称略)】

Apple Books、IBGマスターCPサービス、Kindle、めちゃコミック、マンガBANG！、Wick

コミックシーモア、dブック、ピッコマ、DMM.com、GooglePlayブックス、Amebaマンガ、いつでも書店、honto、漫画全巻ドットコム、dアニメストア、BOOK☆WALKER、エルラブ、まんが王国、pixivコミック、フジテレビオンデマンド、ブッコミ、ブックライブ、auブックパス、Reader Store、マンガボックス、まんがセゾン、モビぶっく、U-NEXT、ebookjapan、LINEマンガ、ゼブラック、DLsite/comipo

単話版読み放題

Kindle unlimited、auブックパス、BOOK☆WALKER読み放題、シーモア読み放題