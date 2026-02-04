金融資産のほとんどを定期預金と普通預金で持っています。物価の上昇を考えるとどのような金融資産を持ったらいい？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。
今回は、持つべき金融資産についてです。
また、インフレはモノの値段だけでなく、為替や株価などにも影響してしまいます。その理由は、モノの需要と供給が崩れてしまうため、景気のバランスを取るために金利を引き上げることがあります。
インフレは、普段の生活に影響があるだけでなく、投資や運用を考えても重要な意味を持っていることがわかります。
とはいえ、明らかに物価が上昇している等のインフレ局面であったら、固定金利の商品ではなく、変動金利の商品を選ぶといいでしょう。
ただし、今までの運用傾向を見ていくと、あまり大きく値動きするような金融商品で運用することはおすすめしません。
おすすめとしては、定期預金よりも金利が高くなっている個人向け国債を買ってみてはいかがでしょうか。
個人向け国債には、固定金利のものと変動金利のものがあります。固定金利は定期預金よりも金利は高く設定されていますし、変動金利のものであれば、インフレが進んだ場合には、金利も上昇していきます。
国債への配分比率は、預貯金の使う予定の有無、いくらなら一定期間預け入れておくことができるのかを考えて決めてください。参考比率としては、個人向け国債は50％をめどにし、定期預金、普通預金でバランスを取ってはいかがでしょうか。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)
