ほんの一瞬、2歳の男の子から目を離した後…。どこ行った！？焦った3秒後に見つけたまさかの光景が愛おしすぎると話題になっています。 家族の素晴らしさが詰まった微笑ましい光景は記事執筆時点で29万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『3歳の息子がどこかへ行った』と探した結果→3秒後に発見し、なぜか犬と一緒に…予想外な『尊い光景』】 『どこ行った？』2歳の男の