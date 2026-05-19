5月16日、女優・高畑淳子の息子で俳優の高畑裕太（32）が、「9年前に起こした不祥事」について突如として“声明”を発表した。発端は、2016年8月にホテルの女性従業員に対し性的暴行を加えたとして、高畑が強姦致傷容疑で逮捕されたことだ。事件発生当初から「容疑を認めた」という報道が相次いだが、その後、高畑と女性の間で示談が成立。地検は高畑を不起訴処分にした。事件から10年目を迎えようとする中、SNSの声明で高畑