長く活躍して、コーディネートのバランスも整えやすい。そんなジャケットから目をつける方も多いのではないでしょうか？ジャケットは、コーディネートの調整役にも欠かせない存在。ジャケットも、合わせる服も着回しがきくアイテム。そんな中で差がつく選び方・合わせ方のテクニックをご紹介。オール白にもメリハリがつく「ゆるめの白テーラード」ジャケットは「着疲れしない」タイプが旬。ジャケット特有のかちっとした見た目は