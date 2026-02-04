カープ春季キャンプは、第一クールを終え、４日は初めての休日でした。ルーキーたちは、キャンプ地・宮崎県日南市で地域の文化に触れました。



まず訪れたのは振徳堂。歴史的建造物で書道体験が行われ、それぞれの決意が並びました。



■広島東洋カープ 平川蓮 選手

「優勝です。ことしは自分も貢献して頑張りたい」

■広島東洋カープ 齊藤汰直 投手

「チームの戦力になれるように全力で腕を振りたい」

■広島東洋カープ 勝田成 選手

「個性です。自分の個性を出して１年目から戦力として頑張りたい」

■広島東洋カープ 赤木晴哉 投手

「初勝利です」

■広島東洋カープ 小林結太 選手

「育成なので支配下に上がらないと１軍の試合にも出られないので、そこからまた色々な目標をクリアしたい」





その後行われた四半的では、ドラフト５位・赤木晴哉が意外な才能をみせます。■四半的のようす「まずつがえない」「誰か教えてくれないかな」最初は弓の引き方をてこずるも、いざ弓を放つと・・・なんと、４本すべて的中！■広島東洋カープ 赤木晴哉 投手「すごい、今後もよろしくお願いします」■指導員「野球で頑張って」■広島東洋カープ 赤木晴哉 投手「最初は閉じる目も分からなかったが、意外とやってみたらいけた。次から特技を聞かれれば弓矢と答えたい」そして、最後に訪れたランチでは日南市の特産品「マグロ」が振る舞われました。■広島東洋カープ 勝田成 選手「鮮度抜群ですね。口の中でとろける感じです」日南の伝統に触れ、鋭気を養ったルーキー達。５日から第２クールに突入します。■広島東洋カープ 平川蓮 選手「きょうでリフレッシュできたので、あしたからまた第２クールが始まるが横一線なので自分がアピールして戦っていきたい」■広島東洋カープ 赤木晴哉 投手「まずケガなくしっかり１軍に残れるように頑張っていきたい」（２０２６年２月４日放送）