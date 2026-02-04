6人組YouTuber・東海オンエアのゆめまるが、メンバーに新居をお披露目した。

【映像】ゆめまるの大豪邸や妻と子どもたち（複数カット）

2021年6月13日に結婚を発表し、4歳と1歳、2人の子どもがいるゆめまる。2026年1月12日に新居が完成したことを報告し、広々したリビングルームやサウナに入っている写真を公開していた。

完成した大豪邸のルームツアーに反響

2月2日に更新された東海オンエアのサブチャンネルでは、「ゆめまるが大豪邸を建てたらしい！襲撃だ！」という動画を公開。ゆめまるがリビングルームや、自身のメンバーカラーであるピンクを基調とした自室を紹介した。ゆめまるは30年ローンで新居を購入したそうで、てつやが「30年62歳までYouTube頑張ること決定です」、ゆめまるも「いやでも、巻いて終わりたいよね。巻いて払い終えて、その後もう1回家買いたいよね」とローン返済への意気込みを語った。

この動画には「すごいなYouTubeドリーム」「高級ホテルみたい」「自分の部屋がメンバーカラーなの愛感じる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）