僕が見たかった青空・金澤亜美1st写真集（東京ニュース通信社／2月27日刊）のタイトル・カバー表紙が発表された。

【写真】僕が見たかった青空・金澤亜美1st写真集収録カット

僕が見たかった青空・金澤亜美の1st写真集が、2月27日（金）に発売。本書のタイトルは「僕が見たかった青空 金澤亜美1st写真集『プロローグ』」。

「プロローグ」とは、小説、演劇、映画、漫画などの文学・芸術作品において、本編（物語のメインストーリー）が始まる前にある「前置き」「序章」「導入部」のこと。この写真集は、金澤にとってたくさんの“初めて”を経験するきっかけとなり、それらをたくさんの感情で受け止め、世界を広げていく彼女が余すことなく詰まっているという。

タイトルと合わせてカバー表紙3種類が発表。通常版カバー表紙は、白Tシャツをサラッと着こなし、ざっくりと下ろしたロングヘアー、晴天の陽の眩しさに少し顔をしかめながらこちらを見つめるカット。

セブンネットショッピング限定表紙版Aは、真っ青な壁を背景に、楽しそうにジャンプしているカット。初めての台湾に心を躍らせ、撮影を楽しむ瞬間の表情が選ばれた。

セブンネットショッピング限定表紙版Bには、アンニュイな表情でこちらを見つめるカットが採用。グリーンの水着を身に纏い、ドラマチックなシチュエーションの中で、穏やかに撮影が行われたという。

■金澤亜美コメント初めてのことをたくさん経験させていただいたこの写真集は、私にとってすごく大きく踏み出した一歩でした！ 完成した私を残すものではなく、アイドルとして成長していく途中の私を写した写真集になったと思います。ここからが始まりだという覚悟と、私のことを、僕青のことを知っていただくきっかけになりたいという願いを込めて、秋元（康）先生が考えてくださったタイトルの中から、『プロローグ』というタイトルを選ばせていただきました。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）