元西武のヤンが名物パフォーマンスを披露

元西武のジェフリー・ヤン投手が、国際大会で見せた“ド派手”なパフォーマンスが話題となっている。メキシコで開催中の「カリビアンシリーズ」にドミニカ共和国代表として参戦。1日（日本時間2日）のメキシコ・レッド戦で三振を奪った直後、マウンド上で驚異的な跳躍を見せ、米記者やファンを沸かせた。

この試合、ヤンは8回から登板。レオ・エラス外野手を空振り三振に仕留め、3つ目のアウトを奪った。その瞬間だった。ヤンはマウンド上で両足を揃えて高く飛び跳ねる、名物パフォーマンス「ラ・センテンシア99」を披露。マウンドに君臨した左腕は、全身で喜びを爆発させた。

独特の熱気に包まれる中でのパフォーマンスに、MLB公式サイトのサラ・ラングス記者も自身のX（旧ツイッター）で反応。「ジェフリー・ヤンは期待を裏切らなかった。野球は最高だ！」と、興奮冷めやらぬ様子で動画を添えて投稿した。

ファンからもコメントが殺到。SNSには「この選手最高」「球場にいる全員が衝撃を受けている」「面白すぎ」「そのうち誰かが彼に襲い掛かるだろう」「私が打者だったら笑い始めてしまう」などの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）