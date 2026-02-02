Image: Amazon

ちょうどいい値段、試しやすいお値段。

何かと忙しい現代、週末におかずを作り溜めしたり、冷食を買い込んだり、炊いたご飯をまとめて冷凍している家庭も多いと思います。我が家もそうなのですが、冷凍庫には限りがあるわけで…。

もういっそ、冷凍庫の大きな冷蔵庫に買い替えるか！

とか思っていたんですが、もっとカジュアルに解決できる手段がありました。「サブ冷凍庫」の導入です。

コンフィーの小型冷凍庫。セールで20％引きの1万980円となっています。いいじゃんこのサイズ感と価格感。

棚の上にも置ける32Lサイズ、温度調節もOK

サイズ感は幅47.5cm×奥行44.5cm×高さ49.2cm、容量は32Lと冷蔵庫の中でもかなりコンパクトですね。

この寸法なら棚の上とかにもひょいっと置けるので（重量は12.6kgです）設置場所が柔軟なのがいい！ 大容量もいいけど、冷食の突っ込み先としては、いい感じのサイズ感じゃないですか？

ちなみに、ただガンガンに冷やすだけじゃなくて、マイナス2度〜マイナス28度まで温度調節もできるので、食材に応じた温度で保存できそう。

高性能冷凍庫じゃないので、定期的な霜取りは必要になりますけど、まぁ1万円だしね。手っ取り早い冷凍庫拡張には、これが正解な気がするよ。

うちも買っとくか！

