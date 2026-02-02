この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

記者VTuberブンヤ新太氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衆院選】最新情勢を分析した自民党の極秘調査が判明！高市早苗政権の議席の行方は？中道改革連合は惨敗？解散総選挙の裏で出回る資料とは【政治】」を公開した。独自に入手した自民党の情勢調査資料を基に、高市自民党が単独過半数を獲得する勢いであることや、調査手法の違いが浮き彫りにする「若年層の支持」について詳細に解説した。



動画内でブンヤ氏は、1月21日から25日にかけて実施された自民党の極秘調査資料を入手したとし、その詳細な獲得予想議席数を公開した。資料によると、自民党は小選挙区で177議席、比例代表で65議席の計242議席を獲得し、単独で過半数（233議席）を超える予測となっている。さらに日本維新の会と合わせた与党勢力では計279議席となり、国会運営を主導できる「絶対安定多数」の261議席をも大きく上回ると指摘。この結果についてブンヤ氏は「衆議院では与党が無双できる」と、その圧倒的な優位性を強調した。



また、ブンヤ氏は情勢調査を読み解く上で「調査手法」が重要であると説く。自民党の調査は電話調査のみであるため高齢者層に偏りやすい一方、マスメディアなどのネット調査を併用する手法では、電話に出ない若年層の動向も反映されると分析。実際に一部メディアの調査では自民党の数字がさらに高く出ていることに触れ、「高市政権への若年層からの支持が根強い」と、ネット調査が自民党の追い風を捉えている可能性を示唆した。



一方で、こうした「圧勝ムード」が支持者の油断を招き、投票率低下に繋がるリスクも指摘。「自民党陣営は浮き足立つことなく、緊張感を持って選挙戦をやらなければならない」と警鐘を鳴らし、有権者に対して清き一票を投じるよう呼びかけて動画を締めくくった。