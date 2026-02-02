100均だからって舐めてたわ…使わない時と全然違う！メガネユーザー必見のお役立ちグッズ
今回ご紹介するのはダイソーのメガネグッズ。110円（税込）で購入できるコスパ◎な商品なのですが、なんとくもり止めができる優秀クロスです。繰り返し使用が可能で、くもり止め効果がなくなってしまったあとも通常のクロスとして使用可能。今回はくもり止め効果も実際にお見せするので、参考にしてみてくださいね♪
商品情報
商品名：メガネ拭きクロス（くもり止め）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：横15cm×縦11cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480913995
メガネユーザーさんは一度使ってみて！ダイソーのメガネクロスがすごい
メガネユーザーを悩ませる、メガネの曇り。マスクをしたり、食事の湯気や、室内に入ったときの温度差によってたびたび曇ってしまい面倒ですよね。
そこでおすすめしたいのが、ダイソーのメガネグッズ売り場で購入できる『メガネ拭きクロス（くもり止め）』。
お値段が110円（税込）とお安く、正直ダイソー商品なのでそこまで期待していなかったのですが、これがかなり優秀だったのでご紹介します。
比較すれば一目瞭然！しっかりとくもり止めできる優秀クロス
ファスナー付きの袋から取り出すと、横15cm×縦11cmのメガネクロスが出てきます。くもり止め成分を含んだクロスなので、絞ると水気が出てくるほどしっとりとしています。
まずはレンズに付着しているホコリやゴミなどを落とし、『メガネ拭きクロス（くもり止め）』で拭きあげればくもり止め完了です。
水分たっぷりなので、拭き跡が少し残りますが、乾くと目立たなくなりました。
こちらはくもり止めをしていないレンズ。
それに対して、『メガネ拭きクロス（くもり止め）』で拭きあげたほうはほとんどくもりませんでした！
使用後は袋に戻して保管。乾燥するまではくもり止め用のクロスとして繰り返し使用が可能で、乾燥したあとは通常のメガネ拭きとして使用できるコスパ◎な商品です。
今回はダイソーで購入した『メガネ拭きクロス（くもり止め）』をご紹介しました。
想像以上にしっかりとくもり止め効果を実感できたので、メガネユーザーにはぜひとも使ってみてほしい一品。気になる方は、手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。