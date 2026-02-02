¡Ú½°±¡Áª¡Û¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬àËäË×´íµ¡á¡Ä¿¤ÓÇº¤ß¤Î¾ðÀª¤â¶ÌÌÚÂåÉ½¡Ö¸åÈ¾Àï¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¯¡×
¡¡½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½Î¨¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏËäË×´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥µ¥ó¥Ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿£±Æü¡¢¶ÌÌÚ»á¤ÏÅìµþ¡¦£Ê£Ò½©ÍÕ¸¶±Ø¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö¤¼¤Ò¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤òÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤ê¸ò¾ÄÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£ÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¡£À¯ºöËÜ°Ì¤Ç¥¬¥Á¥ó¥³¤ÎÀ¯ºöÏÀÁè¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¶¯¤¤À¯ÅÞ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µÁÄÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªµóÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î³Æ¼Ò¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤Ë¼«Ì±¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¡Ê£²£³£³µÄÀÊ¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î£²£·µÄÀÊ¤«¤é¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¡£°ìÊý¤Ç»²À¯ÅÞ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤¬Ìö¿Ê¤Î¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¹Æ¬±éÀâ¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î½°±¡Áª¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤ËÈ¿±þ¤ÏÎÉ¤¤¡£°ìÄê¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤äÍ×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏµÄÀÊ¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÏË¡°Æ¤òÃ±ÆÈ¤ÇÄó½Ð²ÄÇ½¤Ê£µ£±µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢Á°È¾¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿´¶¤¸¡£¸åÈ¾Àï¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¯¡£»ä¤È¿ºÍÕ¡Ê²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡Ë¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤òÅÁ¤¨¤Æ£±£°£´Ì¾¤¬²Ð¤Î¶Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀï¤òÇ®¤¤Àï¤¤¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£