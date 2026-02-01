ブンデスリーガ 25/26の第20節 ドルトムントとハイデンハイムの試合が、2月2日01:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、カリム・アデイエミ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはマティアス・ホンザク（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、エレン・ディンクチ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。ドルトムントのバルデマール・アントン（DF）がゴールを決めてドルトムントが先制。

しかし、45+5分ハイデンハイムが同点に追いつく。ジュリアン・ニーユス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ドルトムントは後半の頭から選手交代。フィリッポ・メイン（DF）からニクラス・ズーレ（DF）に交代した。

46分、ハイデンハイムが選手交代を行う。マティアス・ホンザク（FW）からアリヨン・イブラヒモビッチ（MF）に交代した。

48分ハイデンハイムが逆転。アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）のアシストからジュリアン・ニーユス（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

58分、ドルトムントは同時に2人を交代。ジョーブ・ベリンガム（MF）、ヤン・コウト（DF）に代わりカーニー・チュクエメカ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）がピッチに入る。

68分ドルトムントのセール・ギラシ（FW）がPKを決めて2-2に追いつく。

69分、ドルトムントが選手交代を行う。カリム・アデイエミ（MF）からファビオ・シルバ（FW）に交代した。

その直後の69分ドルトムントが逆転。マクシミリアン・バイアー（FW）のアシストからセール・ギラシ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ドルトムントが3-2で勝利した。

なお、ドルトムントは49分にバルデマール・アントン（DF）、90+8分にグレゴール・コベル（GK）に、またハイデンハイムは40分にマティアス・ホンザク（FW）、64分にジュリアン・ニーユス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 03:40:34 更新