Photo: 富沢ビル

キャンプや旅行に行くときに、必要な細々としたモノたちをどうやって持ち運ぶのが「正解」かずっと分からずにいました。

そんなときにたどり着いたのが、老舗アウトドアブランドL.L.Bean（エルエルビーン）の「パーソナル・オーガナイザー」（税込5,390円／スモールサイズ）。これが最適解かもしれません。

このコンパクトさで驚きの収納力

Photo: 富沢ビル

さまざまなメーカーから販売されている旅行用の小物ポーチ。でも、小分けのポケットがないタイプだとモノを出し入れしている間に中身がぐちゃぐちゃになったり、逆にポケットがあることで収納力が減り、必要なモノをすべて入れられなかったり…。いまひとつしっくり来ないモヤモヤを抱えていました。

それらの悩みを一挙に解決する名品がL.L.Beanの「パーソナル・オーガナイザー」。スモールサイズは折りたたむと縦横20cm程度のコンパクトさですが、驚くほどの収納力で、長年売れ筋の人気商品だと頷ける懐の深さがあります。

フックを内蔵し使い勝手も拡張

Photo: 富沢ビル

メインポケットのジッパーをパカッと開け、さらに上部ポケットのジッパーを開けるとフックが登場。こいつをドアの取っ手やタオルラックに引っ掛けて使うことができるんです。

撥水性のあるナイロンの生地感は、とてもしっかりとしている印象でちょっとやそっとではへこたれなさそう。メインポケット内にはメッシュ素材の仕切りがあって、日焼け止めや化粧水などのボトルも固定して運べます。

旅行だけでなく普段使いもアリ

Photo: 富沢ビル

仕切りまで含めればポケットの数は全部でなんと14個！ マジックテープで取り外し可能なミニポーチもメインポケット内に潜んでいて、持ち運びたいモノの量と大きさに合わせてカスタマイズできる点も手が込んでいます。

少しかさばるメガネケースやシェーバーなんかもしっかり固定できる収納力の高さもありがたい。また、コンタクトレンズのような細々としたものを入れられる透明なポケットの存在も貴重です。

L.L.Beanといえばブーツやトートバッグ、最近では古着市場で人気のブランドというイメージでしたが、細部まで旅行者への気が配られたプロダクトを手に取ると、さすが老舗アウトドアブランドのデザイン力という感想。旅行だけでなくデイリーユースで化粧品などを収納する使い方もできそう。

Photo: 富沢ビル