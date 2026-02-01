女優の橋本マナミが1日、自身のインスタグラムを更新。人気女性芸人と元宝塚歌劇団の女優と3人で食事をしたことを明かした。



【写真】圧がすごい3ショット みんな黒でまとめたコーデ

「モモコさんとお久しぶりにご飯ご一緒した夜」と書き出した橋本。投稿された写真は夜の街角でハイヒール・モモコとピースサインでノリノリの2ショットで仲の良さが伝わる。「大阪によくお仕事で行っていた時は、なぜかモモコさんの家族に混ざってご飯してた時もありましたが(笑)東京では初めて♪」と楽しい時間を過ごしたことをうかがわせた。



感慨深げに「娘さんも久しぶりにお会いして立派にお仕事されてて、当時会った時は小学生だったような、、、時が経つの早すぎるー」とつづり、「とっても楽しい夜でした」と結んだ。モモコも「大好きなスペイン料理のacaへ」と記し、「久々に橋本マナミちゃんとご飯食べました」と繊細でオシャレな料理の写真などを添えて報告している。



2ショットのほかにも、橋本は野々花ひまりを含めた3ショットをアップ。フォロワーからは「いつ見てもかわいい」「いいじゃん」「楽しそうですね」といったコメントが寄せられた。



