1月24日（現地時間）、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催のアワードディナーに、ドジャースの大谷翔平（31）が妻・真美子さん（29）を伴って出席した。会場でのフォーマルな装いも話題になったが、現地では夫妻の"サイレント入退場"も驚きの対象となっていた--。

【写真】壇上から真美子さんとアイコンタクトを送り、微笑む大谷。着用していたワンショルダーのドレスも

2025年のナ・リーグMVP受賞者として出席した大谷。夫妻を一目見ようとホテルの入り口には多くのファンが詰めかけたが、夫妻は他の選手とは異なる"裏口"から入場していたという。晩餐会に参席した関係者が語る。

「ホテルにはいくつか出入り口があったのですが、夫妻は他の選手が入った正面玄関ではない裏の入り口から会場入りした。だから、大谷夫妻の会場入りは運良くそちら側にいたごく少数のファンしか見られませんでした。

その裏入り口を使ったのは大谷夫妻のほか、アーロン・ジャッジ選手（33）とサマンサ夫人だけだったようです」

夫妻は自然な形で会場入りすると、大谷は壇上の机に座り、真美子さんは大谷の所属事務所・CAAの職員たちと円卓を囲んだ。

「スピーチが始まるまでの食事タイム中、大谷さんはたびたび真美子さんにアイコンタクトを送って、微笑み合っていましたね。時々日本語で呼びかけてもいて、晩餐会で緊張した様子の真美子さんを気遣っているようでした。

その後のスピーチで大谷さんが『私の愛する妻・真美子、私の娘、（愛犬の）デコピン』と家族への感謝を口にすると、観客からは歓声が上がっていましたね」（同前）

スピーチが終わると大谷は壇上から下り、真美子さんも円卓の席を立った。その後、夫婦が会場に帰ってくることはなかったという。

「夫妻は、ファンが殺到するなどの混乱が起きないように"サイレント退場"に徹していたようです。真美子さんが立ち上がった時は『トイレかな？』と思うほど自然だったのですが、会場を出たエレベーターのあたりで大谷さんと合流し、そのまますぐに帰路についたようでした。会場のファンも『もう大谷さんは来ないの？』とビックリしていましたね。

当日、ニューヨークはひどく冷え込んでいて、豪雪が予想されていた。そうなる前に夫婦はロサンゼルスにいち早く帰りたかったのかもしれません」

スマートに晩餐会の入退場を済ませた大谷夫妻。帰りの車では、夫婦でリラックスできたことだろう。