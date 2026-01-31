上田竜也「色んな女性の意見が聞けて楽しかったです！」：ドラマチックに！喋ってお焚き上げ
テレ東では今夜1月31日（土）深夜1時25分から2週連続で、ちょっぴり刺激的なトークバラエティ「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」を放送することが決定しました。
不倫や復讐など「現実社会では自分が体験できない／できればしたくないことを代わりに見せてくれる」という魅力で強く支持されているドラマの数々…この番組は、そんな「自分の中で無意識に蓋をしていたもの」に気づかせてくれるテレ東ドラマのワンシーンを入り口に、MCファーストサマーウイカと女性ゲストがちょっと刺激的なテーマで喋り尽くす番組です！さらに、番組後半では男性ゲスト、ドラマ24「婚活バトルフィールド37」出演中の戸塚純貴(1/31放送)、ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」出演中の上田竜也(2/7放送)が登場し、本人が出演中のドラマを喋ってお焚き上げするコーナーも！
今回は、テレ東ドラマ「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」「婚活バトルフィールド37」「聖ラブサバイバーズ」など、1月クールに放送中のドラマを中心に、「恋愛で罠を仕掛けたことありますか？」や「趣味は？と聞かれてちょうどいい答えは？」などを思う存分楽しく喋って、スタジオも視聴者も気分がスッキリ！他にも「ファンとの恋愛ってあり？」や「大人になってからの女同士の喧嘩」「元恋人とお茶行くのってあり？」など、ちょっと物申したい&ちょっと喋りづらい、妄想トークも満載の内容になっています。
■MC：ファーストサマーウイカ
大好評いただいて第2弾！今回はなんと放送中のドラマ出演者さまがスタジオに！
番組の進化もお喋りも止まらない！テレ東ドラマの人気にあやかって、毎クール恒例の名物番組を目指します！
■ゲスト：戸塚純貴
「婚活バトルフィールド37」にちなんだ、モテテク、駆け引き、のお話もさせていただき、自分の生活の中ではそういう経験がなかったのでとても勉強させていただきました。
■ゲスト：上田竜也
色んな女性の意見が聞けて楽しかったです！女子会の中に入れてもらった感じがしました。
出演してる「聖ラブサバイバーズ」関連のトークもありましたが、改めて自分と考え方が似てるところもあったりとも思いました。女性は共感できるところも多いんじゃないかと思いますし、男性も新鮮な気持ちで楽しめると思います！
≪番組概要≫
【タイトル】「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」
【放送日時】［第1話］2026年1月31日（土）深夜1時25分〜2時10分
［第2話］2026年2月7日（土）深夜1時25分〜2時10分
【放送局】テレビ東京
【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
▶テレ東HP(ネットもテレ東)
▶Lemino
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
【出演者】MC：ファーストサマーウイカ
ゲスト：［1/31放送］戸塚純貴、紺野ぶるま、柏木由紀、風吹ケイ
［2/7放送］上田竜也、信子(ぱーてぃーちゃん)、王林、伊藤亜和
【公式HP】
【公式X】@tx_otakiage
【コピーライト】Ⓒテレビ東京
