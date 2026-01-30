1月27日、シンガーソングライターの星野源がパーソナリティを務めるラジオ番組『ほしののオールナイトニッポン』（ニッポン放送）が放送。オンエアで、妻である新垣結衣との関係について言及し、話題となっている。

今回は、ゲストにバナナマンの日村勇気を迎えて放送。和気あいあいとトークを繰り広げた。

「放送日の翌日28日は、星野さんの誕生日だったということで大盛り上がり。番組中盤には年齢と体調の変化についてトークが盛り上がるなか、星野さんはライフスタイルについて言及し、完全な“夜型”であることを告白。さらに、『うちはもう夫婦共々、夜型なので。だから自然と夜型になるんですよ』と新垣さんも夜型であることを明かしていました」（芸能プロ関係者）

星野が夜中に帰宅すると新垣が起きて待っていることも明かし、ゲストの日村も「だから気が合ったんだね」と納得。そんなエピソードはSNSでも話題となり、Xには微笑ましい内容にファンはほっこりとしていた。

《最高の夫婦よね》

《今の生活が幸せそうで嬉しい》

《仲睦まじいエピソード、心があったまるねー》

ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』シリーズでの共演を機に、2021年5月に結婚を発表。ドラマでカップル役を演じた2人が実際の夫婦になったことで、“逃げ恥婚”とファンが歓喜に湧いていた。

しかし、芸能ジャーナリストによると、過去2人の夫婦関係において、こんな騒動もあったという。

「2024年5月、Xのインフルエンサーが投稿した内容を発端として、夫婦関係にヒビが入っているのではないかと疑われたのです。真偽不明のさまざまな噂が飛び交いましたが、星野さんの所属事務所と、星野さん本人、新垣さんが完全否定しました」

一時騒然とさせた時期もあった2人。しかし、そんな内容をすっかり忘れさせるほど、2人の仲は今でも良好だと、前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「結婚後は2人とも多く語らず、私生活を表に出すことは少ないですが、今回のラジオでも自然と新垣さんの話が出たので、穏やかに結婚生活を過ごしていることが想像できました。ラジオの場でも『本当に結婚してよかった』と、よく口にしているといいますから、2人の関係に心配はいらないでしょう」

“逃げ恥婚”の絆は深い。