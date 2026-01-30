元セクシー女優として一世を風靡したレジェンド、みひろがラブホテルのソファで見せた何気ない仕草に、スタジオのMC陣から「かわいい」と絶賛の声が相次いだ。

【映像】みひろのかわいいラブホでの座り方

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

今回のロケ企画「本音はベッドの上で」女子会編では、鈴木奈々、益若つばさ、みひろのバツイチ女性3人が五反田のラブホテルに集結。502号室「アラビアンナイト」に入室し、豪華なソファでトークを始める際、益若から「みひろさん真ん中にしよ」と促されると、みひろは「やだよー」と照れながらも中央の席へ。

その際、みひろがソファの上でちょこんと小さくなって座る姿が映し出されると、スタジオで見守っていたぺえは思わず「あの座り方、可愛いね。みひろさん」と吐露。稲田も「私もめっちゃ思ってました、可愛い」と即座に同意し、43歳という年齢を感じさせない、大人の色香と少女のような可憐さが同居する佇まいに、スタジオの女性陣からも感嘆の溜息が漏れた。