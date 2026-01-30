16年リオデジャネイロ五輪競泳男子400メートル個人メドレーで金メダルの萩野公介氏（31）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。メジャーリーガーとの貴重なショットを紹介した。

「本日はジムトレーニング！」と投稿した萩野氏。インスタでトレーニングメンバーとの集合写真を掲載したが、「少し前の時間に佐々木朗希選手がトレーニングをされてました！お写真皆さんで1枚！」と紹介した。

大リーグ・ドジャースで大谷翔平や山本由伸とともに奮闘中の佐々木朗希。金メダリストの萩野氏でも「めっちゃ刺激いただきました、ありがとうございました！」とつづった貴重な1枚となった。

萩野氏は「トレーニングすると効果もそうだけど、ジムに行ってたくさんの方にお会いできて刺激をいただけるのは何よりも幸せです！！」と投稿。お互いを高め合えるアスリートとしての気持ちも表現した。

この投稿には「ろーたんが萩野くんに出会えたのが奇跡」などの声も上がっていた。

萩野氏は競泳で400メートル自由形、200メートル個人メドレー、400メートル個人メドレーで日本記録を持つレジェンドスイマーの1人だ。