£²£¹Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿³ÕµÄ¤ÇÈ¯¸À¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê±¦¤«¤é£²¿ÍÌÜ¡Ë¡á¥í¥¤¥¿¡¼

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¿²¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¬¤éÉô²°¤«¤é½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×

¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÊ¥¾åÎ´Íª¡ÛÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç£²£¹Æü¡¢Âè£²¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Â­£±Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é½é¤È¤Ê¤ë³ÕµÄ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£

¡¡ºòÇ¯¤Ïµ­¼Ô¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ò´Þ¤á¤Æ¸ø³«»þ´Ö¤¬£³»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ÖµïÌ²¤ê¡×¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ã»½Ì¤ò¿Þ¤ê¡¢º£²ó¤ÏÌó£±»þ´Ö£²£°Ê¬¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£

¡¡µ­¼ÔÃÄ¤ËÁ´ÌÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë³ÕµÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´³ÕÎ½¤ËÈ¯¸À¤Îµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³ÕÎ½¤ÏÃ´Åö¤¹¤ë»Üºö¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢»ý¤Á¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Î³ÕµÄ¤Ç¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¿²¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Ê¤¬¤é¡ÊÉô²°¤ò¡Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÈ¯¸À¼Ô¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÊó¹ð¤òÊ¹¤­¡¢µ­¼Ô¤Î¼ÁÌä¤â¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£