Prime Videoで2026年2月から配信される新着コンテンツが発表された。

参考：Snow Man 目黒蓮、映像業界で欠かせない存在に 『トリリオンゲーム』で際立つ“目の力”

映画では、目黒蓮が主演を務めた劇場版『トリリオンゲーム』が見放題独占配信される。そのほか、長澤まさみが葛飾北斎の娘・応為を演じた『おーい、応為』、芳根京子と髙橋海人が共演した『君の顔では泣けない』、なにわ男子の長尾謙杜と山田杏奈がダブル主演を務めたラブストーリー『恋に至る病』、米倉涼子主演のPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』などが独占配信される。

ドラマでは、Prime Original『アレックス･クロス ～狙われた刑事～』シーズン2が独占配信されるほか、国内ドラマ『奥様は、取り扱い注意』（日本テレビ系）、『肝臓を奪われた妻』（日本テレビ系）などが配信開始となる。

音楽コンテンツでは、Number_iの全国ツアーファイナルとなるさいたまスーパーアリーナ公演の模様を収めた『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』が独占配信される。

映画（日本）2月1日（日）・『遺書、公開。』

2月6日（金）・『GEMNIBUS vol.1』

2月10日（火）・『おーい、応為』 ※独占配信

2月13日（金）・Prime Original『エンジェルフライト THE MOVIE』 ※独占配信

2月20日（金）・『君の顔では泣けない』 ※独占配信・『恋に至る病』 ※独占配信

2月26日（木）・『サイレントラブ』

2月27日（金）・劇場版『トリリオンゲーム』 ※見放題独占配信・『木の上の軍隊』 ※見放題独占配信

映画（海外）2月1日（日）・『素顔のままで』・『バーン・クルア 凶愛の家』・『フェラーリ』・『マイ・インターン』

2月4日（水）・Prime Original『リレーションシップ・ゴール』 ※17時から独占配信

2月5日（木）・『インデペンデンス・デイ2025』

2月13日（金）・『TITANE／チタン』

2月15日（日）・『DROP ドロップ』 ※見放題最速配信

2月22日（日）・『ウルフマン』 ※見放題最速配信

2月25日（水）・Prime Original『ザ・ブラフ ブラッディ・メアリーの戦い』 ※17:00から独占配信

映画（韓国）2月1日（日）・『勇敢な市民』

テレビドラマ（日本）2月1日（日）・『奥様は、取り扱い注意』・『肝臓を奪われた妻』

テレビドラマ（海外）2月11日（水）・Prime Original『アレックス･クロス ～狙われた刑事～』シーズン2 ※17:00から独占配信

テレビドラマ（アジア）2月1日（日）・『与君歌～乱世に舞う運命の姉妹～』

2月4日（水）・『シンデレラ・ラブ』

2月5日（木）・『エキセントリック・ロマンス』

2月11日（水）・『公子の花嫁～溺愛される甘い結婚～』・『恋恋江湖～運命の愛の見つけ方～』

2月18日（水）・『萌医甜妻～ボクの可愛いお医者さん～』

2月25日（水）・『うっかり拾った恋なのに』

テレビアニメ（日本）2月4日（水）・『名探偵プリキュア！』

2月20日（金）・『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド / 戦闘潮流』・『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』・『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編』・『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』・『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』・『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』

2月27日（金）・『贄姫と獣の王』・『結城友奈は勇者である』・『結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-/-勇者の章-』・『結城友奈は勇者である-大満開の章-』・『夢見る男子は現実主義者』

テレビアニメ（中国）2月5日（木）・『時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇』

音楽2月14日（土）・『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』 ※独占配信

（文＝リアルサウンド編集部）