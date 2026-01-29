Ž¢ÍÌ¾»äÎ©Ãæ¤Î»ÒŽ£¤¬Ž¢ÃÏ¸µ¸øÎ©Ãæ¤Î»ÒŽ£¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¡ÄÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ÇÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ã«ºé¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë»Ò ¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤»Ò¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ç¡Ö¿¼³¤µû¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò
¡Ö¿¼³¤µû¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¸å¡¢À®ÀÓ¤¬Ãø¤·¤¯ÄãÌÂ¤·¤ÆÉâ¾å¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ¸ÅÌ¤ò»Ø¤¹¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÈæÓÈ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸·¤·¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿À¸ÅÌ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£Æþ³ØÄ¾¸å¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ø¶ÈÆâÍÆ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ³Ø2Ç¯À¸º¢¤«¤é½ù¡¹¤ËÀ®ÀÓ¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¡Ö¹ç³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿»Ò¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Î¸«Êý¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²òÊü´¶¤«¤é¡Ö¤â¤¦ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È´ù¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼õ¸³´ü¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä½¬´·²½¤·¤¿³Ø½¬¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È²¼°ÌÁØ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡Ö¿¼³¤µû²½¡×¤Î¸¶°ø¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤ê¡¢¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×
¢¼õ¸³¤ò½ª¤¨¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÌÜÅª¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×
¢£¹ç³Ê¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡×
¡¤ÏÊä½¬½Î¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¢¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¡×¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Î¤ËÇ¤¤»¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¼ÂºÝ¡¢¡Ö¿¼³¤µû¡×À¸ÅÌ¤ÎÄÌ½ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¼õ¸³¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Æ°µ¡¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö³Ø¤Ó¤Îµ¯ÇúºÞ¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢³Ø¤ÖÍýÍ³¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¼êÃÊ¡×¡£¶µ°éÊý¿Ë¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤³¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¶µ°é¤ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê¾®³Ø¹»¤Î´ü´Ö¤ò¼õ¸³¤ËÈñ¤ä¤¹¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¡ÖÆþ³Ø¸å¡×¤Ë³Ø¤Ö°ÕÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Î´Ä¶¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ê¤é3Ç¯¤Ç¹â¹»¼õ¸³¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆºÆÉâ¾å¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ì´Ó¹»¤Ç¤Ï6Ç¯´ÖÆ±¤¸½¸ÃÄ¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ß¡¢ÆâÉô¿Ê³Ø¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¼õ¸³¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤¤¤«¡×¤È´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄãÌÂ´ü¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤â¡¢¼¡Âè¤ËÄü¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤ÎÃæ¤Ë¡ÖºÆ¤ÓÉâ¾å¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¡Ö¿¼³¤µû¡×¾õÂÖ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÄÀ¤à»Ò¡×¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤
Ãæ³Ø¼õ¸³¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¼º¤ï¤º¤Ë³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³Ø¤Ö»ÑÀª¤¬¤È¤ì¤ë¤«¡£Æ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÉâ¤«¤Ö»Ò¡×¤È¡ÖÄÀ¤à»Ò¡×¤òÊ¬¤±¤ëÊ¬´ôÅÀ¤Ï¼õ¸³´ü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì´Ó¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤ÈÀÜ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë»Ò¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤Ç¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¦´Ö°ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Á°ÌÌ¤Ë´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ¤è¤ê¾å¤«²¼¤«¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¦´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ï¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤äÆñ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¿´¤¬Í¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Î¤Ê¤¤Í¾Íµ¤¢¤ë6Ç¯´Ö¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¿¶Ñ¡×¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¼õ¸³´ü¤ò·Ð¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿Åö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖÃ¯¤«¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅØÎÏ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ð¤«¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Íî¤È¤··ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¸³´ü¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬³Ø¹»À¸³è¤òº¸±¦¤¹¤ë
ËÜÍè¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¼«Ê¬¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö°ìÌä¤Ç¤âÂ¿¤¯Àµ²ò¤Ç¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢Ã£À®´¶¤ä¡Ö¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡Ê¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤½¤Î¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤ò°é¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«Ê¬´ð½à¤ÇÀ®Ä¹¤òÂª¤¨¤ë´¶³Ð¤ò½½Ê¬¤Ë»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿»×¹Í¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¼õ¸³´ü¤Î³Ø¤ÓÊý¤ä°Õ¼±¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö°ìÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÅÀ¿ô¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¡ÖÊÐº¹ÃÍ¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐÀ®¸ù¡¢²¼¤¬¤ì¤Ð¼ºÇÔ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÃæ³Ø¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿µ½Å¤µ¤Î¤Û¤¦¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤Ë¸þ¤«¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤»¤Ã¤«¤¯¤Î´Ä¶¤ò¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤È³è¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼õ¸³´ü¤Î³Ø½¬¤ä¤½¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¹çÈÝ°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ãæ³ØÆþ³Ø¸å¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼«¸Ê³«Âó¤ò¿Ê¤á¤ëÅÚÂæ¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ³Ø¸å¡¢¡ÖÃù¶â¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë
¡Ö»äÎ©Ãæ³Ø¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤Ï¡¢¸øÎ©Ãæ³Ø¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤è¤êÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Î¤«¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤é½Î¤Ç³Ø¤Ó¡¢¹âÅÙ¤Ê³Ø½¬ÆâÍÆ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Ë¡ÖÆþ¤ëÁ°¡×¤è¤ê¤â¡ÖÆþ¤Ã¤¿¸å¡×¤Î³Ø¤Ó¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ»ä¤¬½Î¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢ÍÌ¾»äÎ©Ãæ³Ø¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¡¢Î¾Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ³ØÄ¾¸å¤³¤½¡¢¼Ò²ñ¤äÍý²Ê¤Ç¤Ï¼õ¸³´ü¤ÎÃù¶â¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ô¥«·î¤â¤¹¤ë¤È¤½¤Îº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤à¤·¤íÀ¸ÅÌ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø½¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤ÇµÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤¿»Ò¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼õ¸³¤ò½ª¤¨¤¿²òÊü´¶¤«¤é¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ï¸å²ó¤·¥â¡¼¥É¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸øÎ©Ãæ¤Î»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÃæ³Ø¤«¤é´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ò¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£±Ñ¸ì¤Î³ØÎÏ¤¬¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤ë»Ò¤ÎÆÃÄ§
ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ê¤Î¤¬¡Ö±Ñ¸ì¡×¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤ÏÆþ»î²ÊÌÜ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë4²Ê¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È±Ñ¸ì³Ø½¬¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç±Ñ¸¡¤Î¾å°Ìµé¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ÎÈÏ¤Á¤å¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¸øÎ©Ãæ¤ËÄÌ¤¦»Ò¤â¡¢»äÎ©Ãæ¤ËÄÌ¤¦»Ò¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£
¤¹¤ë¤È·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ë³Ø¤Ö»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö»äÎ©¤ËÄÌ¤¦¡á±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ËÜ¿Í¤Î´Ø¿´¤ä³Ø¤Ó¤Ø¤Î»ÑÀª¼¡Âè¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âµÕÅ¾¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢»äÎ©Ãæ¤Ç¤Ï¿ÊÅÙ¤òÁá¤á¤ÆÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Î³Ø¹»¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤É¤óÃÙ¤ì¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Æþ³Ø¸å¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤¹¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¹ç³Ê¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö»äÎ©¡¦¸øÎ©¡¢¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ï¤¬»Ò¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é´Ä¶¤òÁª¤Ö¤Û¤¦¤¬Ä¹´üÌÜÀþ¤Ç¤Ï¸¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼°ì³Ø´ü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍî¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«
¿·Â´¤ÇÃåÇ¤¤·¤¿³Ø¹»¤Ç¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤Ç¤·¤¿¡£Æþ»îÌäÂê¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë´ÊÃ±¤ÊÆâÍÆ¤ò°·¤¦Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î°ì³Ø´ü¤Î¼ø¶È¤Ç¤¹¤é¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤ËÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¯À¸ÅÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼õ¸³¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¿ÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Æþ³Ø¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤Ê¤¼¡©¡×¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ë»þ¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ëÎÏ¡×¤È¡ÖÃæ³Ø°Ê¹ß¤ÇÉ¬Í×¤ÊÎÏ¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÇÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ëÎÏ¡×¤ò¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢½Î¤ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇÅ¬¤Ê¥ë¡¼¥È¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÎÏ¡£°ìÊý¡¢¡ÖÃæ³Ø°Ê¹ß¤ÇÉ¬Í×¤ÊÎÏ¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ç³Ø¤Ó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿Æ¤¬ÊÙ¶¯¤ò¼êÅÁ¤¦¡×¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤
Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤ÆÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÆþ³Ø¸å¡¢
¡¦¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¦½ÉÂê¤ä²ÝÂê¤ò´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤
¡¦Äê´ü¥Æ¥¹¥ÈÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢·ë¶É¿Æ¤¬¼êÅÁ¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Î¤ËÍê¤ë¡ÊËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¤´²ÈÄí¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³´ü¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤È½Î¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¼õ¸³´ü¤Îº¢¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÃæ³Ø¼õ¸³´üÆ±ÍÍ¡¢Æþ³Ø¸å¤â¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÖËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤á¤¿¤éÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤´ÁêÃÌ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ã« ºé¡Ê¤¿¤Ë¡¦¤µ¤¡Ë
»äÎ©Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¶µÍ¡
Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡Àì½¤ÌÈµö¾õ¡Ê±Ñ¸ì¡ËÊÝÍ¡£Âç³Ø±¡½¤Î»¸åÅÏ±Ñ¤·¡¢±Ñ¸ì¶µ¼øË¡¤ò³Ø¤Ö¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï2¤Ä¤ÎÍÌ¾»äÂçÉíÂ°¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ÇÀìÇ¤¶µ°÷¤È¤·¤Æ10Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£±ä¤Ù¿ôÀéÌ¾°Ê¾å¤ÎÃæ¹âÀ¸¤ò»ØÆ³¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¡¢Î±³ØÀ¸¥¯¥é¥¹Ã´Ç¤¡¢Éô³èÆ°¸ÜÌä¡¢³Ø¹»¹Êó¤Ê¤É¤ÎÊ¬¾¸¤òÃ´Åö¡£ÉÔÅÐ¹»¤ä³ØÎÏÉÔ¿¶¤Ë¤è¤ë¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÂè°ì»ÖË¾¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤È²ù¤ä¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÆñ´Ø¹»¤ä¿Íµ¤¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤â¼õ¸³¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤È²ÈÂ²¤Î»Ñ¤ËÄ¾ÌÌ¡£¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Î·Ð¸³¤òºâ»º¤Ë¡¢½¼¼Â¤·¤¿6Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤½¤Î¸å¤â³èÌö¤·Â³¤±¤ë¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¼õ¸³¤ÎÀ®¸ù¡É¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤Î¿Æ¸þ¤±¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò³«»Ï¡£²»À¼ÇÛ¿®¥á¥Ç¥£¥¢Voicy¤Ç¤âÆü¡¹ÊüÁ÷¤ò¹Ô¤¦¡£¼ÂÍÑ±Ñ¸ìµ»Ç½¸¡Äê1µé¼èÆÀ¡£Æó»ù¤ÎÊì¡£
¡Ê»äÎ©Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¶µÍ¡ Ã« ºé¡Ë