今や選挙において欠かせない存在となっているSNSやインターネット。今回の衆議院選挙でも、情報の集め方が変化している。

【映像】SNS別の政治や社会に関する情報源（データあり）

ニュース番組『わたしとニュース』では、東京大学-IncluDE准教授の中野円佳氏と選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が出演し、有権者の情報収集の変化やSNSの影響力について考えた。

■全年代で進むメディアシフト

情報収集の変化について、伊藤氏は「全体的にメディアシフトが進んできているので、マスメディア媒体からネットメディア媒体を見る方は相対的に上がってきている。それが選挙情報を摂取する際にもそういった傾向が広がってきている」と説明。

前回の衆院選の後に行われた意識調査「政治・選挙情報の入手元」では、18〜29歳の51.1パーセント、30〜49歳の44.1パーセント、50〜69歳の19.1パーセントがインターネット（SNSを含む）で情報収集していることが明らかになった。

このデータを受けて、伊藤氏は「実はネットは若い方向けと思われがちだが、全年代に広がってきているのが今の状況」と年配層にも浸透してきていると語った。

こうしたネットでの情報収集について、伊藤氏はマスメディアとの構造的な違いを指摘する。

「ネットはそもそも時間の枠がないから、情報量を無尽蔵に作り出すことできる。また、発信の仕方もそれぞれの趣味趣向に合わせたものが発信でき、かつ受信側もそれがどんどん補強されるようなアルゴリズムになっているので、その辺りはマスメディアとネット空間の違いだと思う」

一方、中野氏はユーザー視点での実情を明かす。「今、大学生向けに非常勤で授業をしているが、いろいろな政治の政策の動きなどを調べようとすると、例えば新聞社が発信しているニュースは結構有料記事が多く、会員じゃないと途中までしか読めなかったりする。そうすると結局それは読めないから、もうちょっと手軽に読めるものを探すとか、動画でわかりやすいものを探すという風になりやすいだろうなと思っている」と、ネットが受け皿の１つになっているのではないかと指摘した。

■ 2割超がYouTubeを利用「テキストから動画にシフト」

SNS別の政治や社会に関する情報源の調査では、YouTubeが20.4パーセント、X（旧Twitter）が17.7パーセントと、YouTubeがXを上回る結果となった。

伊藤氏は、この背景にはテキストから動画へのシフトがあると分析する。「ネット選挙が解禁されたのが2013年で、約10年ぐらい経つが、それまでは長らく低迷傾向だった。ネット戦略よりもどちらかというと地上戦の方が大事と考える方も多かった中で、やっぱり情報収集の仕方が変わってきているというのが最近の潮流」。

「Xも非常に使われているイメージが多いと思うが、割合にしてみるとYouTubeが多いというのは、だんだん全体の傾向としてテキストメディアから動画メディアにシフトしているという部分もある」（伊藤氏）

また、YouTubeの特徴について「どちらかというと演説や国会の質疑の切り抜き動画が回っていて、特に見られているものとしてはそういったものがある。そこに色合いを付けて、『誰々頑張れ』とか、もしくは誰かにとってネガティブな見せ方をするとか、そういったものが見られているのがYouTube上になる」と説明。

YouTubeが人気の背景については「全体的に情報取得の手段としてネットの方が使われていく傾向の中で、選挙においてもだんだんとYouTube上に情報量が増えてきたという事なのだと思う」と語った。

