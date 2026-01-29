マンチェスター・Cvsガラタサライ スタメン発表
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](エティハド スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
DF 91 ステファン・ムフニ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 59 C. Gray
MF 63 ディバイン・ムカサ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ガラタサライ]
先発
GK 1 ウグルカン・チャクル
DF 4 イスマイル・ヤコブス
DF 6 ダビンソン・サンチェス
DF 7 ロランド・サライ
DF 42 アブドゥルケリム・バルダクチ
MF 8 ガブリエル・サラ
MF 10 レロイ・サネ
MF 20 イルカイ・ギュンドアン
MF 53 バリシュ・ユルマズ
MF 99 マリオ・レミナ
FW 45 ビクター・オシメン
控え
GK 12 バトゥハン・セン
GK 19 ギュナイ・ギュベンチ
DF 17 E. Elmalı
DF 23 カーン・アイハン
DF 64 Y. Kahraman
DF 90 ウィルフリード・シンゴ
MF 34 ルーカス・トレイラ
MF 67 E. Karasu
MF 68 F. Koçak
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 11 Y. Akgün
FW 21 アフメド・クツク
監督
オカン ブルク
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 7 オマル・マーモウシュ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 33 ニコ・オライリー
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
DF 91 ステファン・ムフニ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 59 C. Gray
MF 63 ディバイン・ムカサ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ガラタサライ]
先発
GK 1 ウグルカン・チャクル
DF 4 イスマイル・ヤコブス
DF 6 ダビンソン・サンチェス
DF 7 ロランド・サライ
DF 42 アブドゥルケリム・バルダクチ
MF 8 ガブリエル・サラ
MF 10 レロイ・サネ
MF 20 イルカイ・ギュンドアン
MF 53 バリシュ・ユルマズ
MF 99 マリオ・レミナ
FW 45 ビクター・オシメン
控え
GK 12 バトゥハン・セン
GK 19 ギュナイ・ギュベンチ
DF 17 E. Elmalı
DF 23 カーン・アイハン
DF 64 Y. Kahraman
DF 90 ウィルフリード・シンゴ
MF 34 ルーカス・トレイラ
MF 67 E. Karasu
MF 68 F. Koçak
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 11 Y. Akgün
FW 21 アフメド・クツク
監督
オカン ブルク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります