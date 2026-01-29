[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](エティハド スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 7 オマル・マーモウシュ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 33 ニコ・オライリー

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 68 マックス・アレイン

DF 82 リコ・ルイス

DF 91 ステファン・ムフニ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 47 フィル・フォーデン

MF 59 C. Gray

MF 63 ディバイン・ムカサ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ガラタサライ]

先発

GK 1 ウグルカン・チャクル

DF 4 イスマイル・ヤコブス

DF 6 ダビンソン・サンチェス

DF 7 ロランド・サライ

DF 42 アブドゥルケリム・バルダクチ

MF 8 ガブリエル・サラ

MF 10 レロイ・サネ

MF 20 イルカイ・ギュンドアン

MF 53 バリシュ・ユルマズ

MF 99 マリオ・レミナ

FW 45 ビクター・オシメン

控え

GK 12 バトゥハン・セン

GK 19 ギュナイ・ギュベンチ

DF 17 E. Elmalı

DF 23 カーン・アイハン

DF 64 Y. Kahraman

DF 90 ウィルフリード・シンゴ

MF 34 ルーカス・トレイラ

MF 67 E. Karasu

MF 68 F. Koçak

FW 9 マウロ・イカルディ

FW 11 Y. Akgün

FW 21 アフメド・クツク

監督

オカン ブルク

