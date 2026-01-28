1月27日、『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）が放送された。同番組に、フジテレビの元アナウンサーが出演し、注目を集めている。

この日のテーマは「病院が苦手な有名人」。登場したのは父親と夫がともに医師という元フジテレビアナウンサー・中野美奈子だった。

病院が身近な環境にいるため、検査してもらう機会が多かったという中野。「わざわざ病院に行って、胃カメラと大腸（検査）をやった時、『なんにも出なかったらどうしよう』って思うんですよ。本当は何もないほうがいいんですけど」と告白していた。結局、この時は1個だけポリープがあり、無事に取ってもらったというが、「（なにもないと、医者に）悪いなと思っちゃうんですよ」と、医者の妻ならではのトークを展開していた。

「中野さんは香川県丸亀市出身で、2002年にアナウンサーとしてフジテレビ入社。2010年に整形外科医の男性と結婚し、2012年にフジテレビを退職して、フリーアナウンサーとなりました。

夫の海外赴任でシンガポールに住んでいた時期もありましたが、2021年春、自身の地元へUターンしました。いまでは、地元でクリニックを開業した夫と、2人の子どもを育てながら仕事を続けています」（芸能担当記者）

Xでは、久々にテレビへ登場した中野を見て、驚く声があがっている。

《今日のさんま御殿に出てた中野美奈子さん久しぶり見たけど、めざまし出てた時より綺麗になっててビックリした》

《さんま御殿で中野美奈子さんがさんまさんにつっこんでるの見て平成のフジテレビを感じたよな》

《中野美奈子久しぶりにみたな》

今でもメディア出演を続けている中野だが、テレビの仕事は以前より減ってきている。一方で知名度を活かし、丸亀市の文化観光大使として地元のイベントに出演したり、香川県内でおこなわれるセミナーの進行役を担ったりと、地元色が強まってきているようだ。

「香川にUターンしてからしばらくは、『さんま御殿』や『上田と女が吠える夜』『秘密のケンミンSHOW』（すべて日本テレビ系）など、香川在住の強みを活かして定期的にテレビに出演していましたが、ここ半年ほどは姿を見かけませんでした。ただ、中野さんのInstagramを見ると、香川でのイベントでしばしば登壇しているようです。小学生と未就学児の子育てにも勤しんでおり、公私ともに順調な様子です」（同前）

久々の全国ネットへの出演に注目が集まった中野。これからもお茶の間を楽しませてくれることを期待したい。