夫婦の間に何があったのでしょうか。徳之島の山の中で妻の首を絞めて殺害し遺体をその場に遺棄したとして会社員の男(58)が緊急逮捕されました。男は容疑を認めていて警察が動機などについて調べを進めています。



殺人と死体遺棄の疑いで緊急逮捕されたのは徳之島町亀津の会社員、豊守人容疑者(58)です。



警察によりますと豊容疑者は25日から26日までの間に徳之島町の山の中で同居する妻の初美さん(57)の首を絞めて殺害しその場に遺体を遺棄した疑いがもたれています。



