「仲のいい夫婦に見えた」夫婦に何が―― 妻を殺害し遺体を遺棄 夫が容疑認める
夫婦の間に何があったのでしょうか。徳之島の山の中で妻の首を絞めて殺害し遺体をその場に遺棄したとして会社員の男(58)が緊急逮捕されました。男は容疑を認めていて警察が動機などについて調べを進めています。
殺人と死体遺棄の疑いで緊急逮捕されたのは徳之島町亀津の会社員、豊守人容疑者(58)です。
警察によりますと豊容疑者は25日から26日までの間に徳之島町の山の中で同居する妻の初美さん(57)の首を絞めて殺害しその場に遺体を遺棄した疑いがもたれています。
（記者）
「こちらの崖下で、男の軽トラックと妻の遺体が見つかったということです」
27日、警察が初美さんの遺体を発見し、豊容疑者を緊急逮捕しました。
遺体に目立った外傷や着衣の乱れはありませんでしたが首のあたりの皮膚がめくれていたということです。また、遺体の近くには豊容疑者が所有する軽トラックも残されていました。
警察の調べに対し、容疑を認めているという豊容疑者。28日午後、徳之島から鹿児島市に身柄が移されたとみられます。
豊容疑者を知る複数の人に話を聞くと、「仲のいい夫婦に見えた」、「大人しい人で信じられない」と話していました。夫婦の間に何があったのか、警察が動機などについて調べを進めています。