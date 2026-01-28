『うたの☆プリンスさまっ♪』と『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』によるスペシャルコラボレーションとして公開されてきた“描きおろしタッグビジュアル”の集大成として、キャラクターが一堂に会する集合ビジュアルが本日1月28日に公開となった。

（関連：『うたプリ』QUARTET NIGHTが全国へ “その場所で観る意味”が宿るツアー形式上映の面白さ、楽曲の魅力に迫る）

また、同企画と同じくスペシャルコラボレーションとして発表された新曲コラボの第1弾となるQUARTET NIGHT＆MAD TRIGGER CREW＆どついたれ本舗による「Go the Route」が、明日1月29日に配信リリースされる。あわせて同曲のPre-add／Pre-Saveも開始となり、1コーラストレーラーがKING RECORDS公式YouTubeにて公開された。

さらに、新曲コラボ第2弾のHE★VENS＆Buster Bros!!!＆Bad Ass Templeによる「FLAG」は2月18日、第3弾のST☆RISH＆Fling Posse＆麻天狼による「Rainbow Signs」は3月18日に配信リリースされる。

なお、コラボ新曲3曲を収録したCDと“描きおろしタッグビジュアル”、“集合ビジュアル”を使用したグッズが、3月28日、29日に東京ビッグサイトにて行われる『AnimeJapan 2026』の会場とキングレコード各ECサイトにて発売される。CDはアニメイトでも販売され、各店舗にはオリジナルの特典が付属する予定となっており、本日よりキングレコード各ECサイトとアニメイトにて予約受付がスタートした。

（C）ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie／（C）King Record Co., Ltd. ／（C）UTA☆PRI-ANIME PROJECT

（文＝リアルサウンド編集部）