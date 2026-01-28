埼玉県浦和競馬組合は、人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」と浦和競馬のコラボイベントを、2月23日（月・祝）および2月25日（水）から28日（土）までの計5日間にわたって開催すると発表した。

期間中は、場内の特別装飾をはじめ、オリジナルグッズの配布やPOP UP STOREの出店、ウマ娘による場内アナウンスなど、多彩な企画を実施。コラボ期間中はウマ娘仕様のレース名も予定されており、競馬とエンターテインメントを融合させた特別な開催となる。

『ウマ娘』新CM「PAKA NEWS」篇公開

先着4000人に限定プレゼントも実施

初日の2月23日には、グランアレグリア役の夏目妃菜さん、ラヴズオンリーユー役の久保田未夢さん、クロノジェネシス役の真名瀬日和さんの3名が来場。本馬場入場アナウンスや、最終レース後にはスペシャルトークショーが行われる。

また、同日限定で先着4000人にオリジナルクリアカードがプレゼントされるほか、開催期間を通じてウマ娘関連グッズを扱うPOP UP STOREや、アニメイトカフェ出張版、オリジナルスタンプの販売なども展開される。さらに、等身大パネルの展示や場内BGMのコラボ仕様など、競馬場全体でウマ娘の世界観を楽しめる内容となっている。