2024年4月25日の記事を編集して再掲載しています。

愛車をデスクトップ風洞実験してみよう。

憧れのスポーツカーや自分が乗っていた愛車、コラボで売られた限定版などなど、ミニカーを持っている人は少なくないんじゃないかと思います。

埃が被らないようケースに収納している人もいるでしょう。でも、単なるアクリル板の箱ではつまらない…。

クルマの空力を目の前で確認

Fun-tech-Labの「Windsible」は、自動車開発で使われる風洞実験が再現できるケース。

中では健康被害がないとされる油由来のスモーク（水のミストだと錆びる）が流れ、上から照らすLEDで未来的。

丸い画面の中では現在想定されている時速がマイル表示されます。

ただのディスプレイ用ケースではなく、実車で行う実験が卓上でできるのはロマンですよね。

専門家チームたちによる叡智の結晶

「Windsible」は、英国クランフィールド大学で航空宇宙工学教育を修めた設立者が、イタリア人エンジニアや工業デザイナーらと協力して作ったとのこと。専門家たちが作った本格派なんですね。

Image: Fun-tech-Lab

ミニカーに合わせた3サイズ

サイズは1/18スケールのミニカー用に全長945mm、1/24スケールのミニカー用に全長703mm、1/64スケールのミニカー用に全長305mmの3種類があります。

現在は公式サイトで販売中です。

こんなケースがあったら、卓上実験するためにミニカーがどんどん増えていきそうです。

Jumei ミニカーケース 木製 透明アクリル扉 壁掛け 5×10マス 最大50台収納可能 ミニカー収納 7,980円 Amazonで見る PR PR

どうしてそうなった！ カップヌードルがトミカになって走り回るぞ

Source: Fun-tech-Lab, Instagram, Facebook via MIKE SHOUTS