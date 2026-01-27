パンをこねるように『グリグリと撫でられるネコ』→嫌がるかと思いきや…まさかの光景が可愛すぎると話題「ネコをコネコネ」「されるがままｗ」
前日は猫さんを撫ですぎて怒られてしまったという飼い主さん。次の日も撫でるのを試みたそうですが、その結果は前日と全く違ったようで…。
話題となっている投稿は、記事執筆時点で7万再生を突破し、「最初らへんのおててが可愛すぎる笑」「静電気が凄そうだけど、それもまたいい」といったコメントが寄せられました。
【動画：パンをこねるように『グリグリと撫でられるネコ』→嫌がるかと思いきや…まさかの光景が可愛すぎる】
猫さん＝パン？
TikTokアカウント「グラコロ」に投稿されたのは、飼い主さんにいっぱい頭を撫でられる三毛猫の「みっけ」ちゃんの様子。みっけちゃんは飼い主さんに撫でてもらうのが大好きなツンデレの女の子です。
そんなみっけちゃんですが、撫でられすぎると拒否することもあるそう。この日の前日は、飼い主さんが撫ですぎたあまり、撫でようとしたらどこかへ行ってしまったそうです。
ところが次の日、みっけちゃんは撫でられたそうに飼い主さんを見つめてきたとのこと。そこで飼い主さんは、パンをこねるかのようにみっけちゃんの頭をこねてあげたといいます。
撫でられるのは好きだけど…
頭をぐりぐり撫でる飼い主さんに対して「ちょっ、な、なにするにゃ…」と言いたげな表情のみっけちゃん。一見嫌がっているように思えますが、抱き着いて離れる素振りを見せなかったそう。顔をこねられまくるみっけちゃんに、ついクスッと笑ってしまいました。
撫でられて嬉しそうなみっけちゃんでしたが、数十秒もの間ぐりぐり撫で続けた結果、「やめるにゃ！」と怒ってしまったそう。前日のように、このまま撫でられるのを拒否するのでしょうか…？
やっぱり撫でられるの大好きにゃ！
ところが、飼い主さんが少し撫でる手を止めると、撫でてほしそうな表情に。そこで飼い主さんが再度撫で始めると、まんざらでもない表情で撫で続けられたそうです。うっとりしているみっけちゃん、たまらなく可愛いです…！
みっけちゃんが撫でられてうっとりする姿は、TikTokにて1万件を超える高評価を獲得。ツンデレな一面も垣間見えて、いつの間にか見ているだけで心を奪われていました。
みっけちゃんがひたすら撫でられる様子には、「髭がガンガンに前向き～！！！ グリグリ嬉しいんだね♡」「こねられてる猫だいすき」「もぉ手粗だなぁって(笑)想われてるかも」「うちの子こんな事したら絶対キレる笑」といったコメントが寄せられました。
TikTokアカウント「グラコロ」では、みっけちゃんとカニヘンダックスフントのワンちゃんの様子が投稿されており、癒やされ要素満載の可愛い姿を見ることができます。
みっけちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！
