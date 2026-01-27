Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¡ØÅÄº¿¥Ö¥é¥¶ー¥º¡Ù¤Ç²¬ÅÄ¾À¸¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ë¡¡¶¦±é¤Î°æÀîÍÚ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×
¡¡²¬ÅÄ¾À¸¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë4·î´ü¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅÄº¿¥Ö¥é¥¶ー¥º¡Ù¤Ë¡¢°æÀîÍÚ¤ÈÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§À÷Ã«¾ÂÀ¤¬¡È¤Þー¤¯¤ó¡É²¬ÅÄ¾À¸¤Ë´ó¤»¤ëÀäÂç¤Ê¿®Íê¡¡¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ë±³¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2010Ç¯4·î27Æü¤Î»¦¿Í»ö·ï»þ¸úÇÑ»ß¤Î¤ï¤º¤«2ÆüÁ°¤ËÎ¾¿Æ»¦³²»ö·ï¤Î»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·»Äï¤¬¡¢Ë¡¤Ç¤ÏºÛ¤±¤Ê¤¤ÈÈ¿Í¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇºÛ¤¯¤Ù¤¯·Ù»¡´±¤È¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤äTBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡ØMIU404¡Ù¡ØºÇ°¦¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿·°æ½ç»Ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡°æÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°Û¹ñ¾ð½ïÉº¤¦¼Á²°¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÂÍøÀ²»Ò¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÈÅÄº¿¥Ö¥é¥¶ー¥º¡É¤È¤ÏÈà¤é¤ÎÎ¾¿Æ»¦³²»ö·ï¸å¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Äï¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤¤¤¦¿ÍÌ®¤ò³è¤«¤·¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡È¾ðÊó²°¡É¤È¤·¤Æ¤Î´é¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£
¡¡Ãæ¾ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬ÅÄ±é¤¸¤ë·º»ö¡¦¿¿¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ëÀÄ°Ñ·Ù»¡½ð¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î½äººÉôÄ¹¡¦µÜÆ£»í¿¥¡£¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¯¿Ä¤Î¤¢¤ë·º»öÌò¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö¿ô»ú¤Î¤ß¤ò¿®¤¸¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Û¤É»Å»öÇ®¿´¤Ç½ÐÀ¤Íß¤Î¤¢¤ë»í¿¥¤Ï¡¢¿¿¤È¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ê¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê°æÀî¤Ï¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀ÷Ã«¤µ¤ó¤Î·»Äï´¶¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇ®ÎÌ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¡¢Ãæ¾ò¤Ï¡Ö¿¿¤È»í¿¥¤¬¡¢¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê´Ø·¸¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î²áÄø¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¡ü°æÀîÍÚ¡ÊÂÍøÀ²»ÒÌò¡Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀ÷Ã«¤µ¤ó¤Î·»Äï´¶¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇ®ÎÌ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ëÂÍøÀ²»Ò¤Ï¡¢ÅÄº¿·»Äï¤È¤ÏÎ¾¿Æ»¦³²»ö·ï¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Äï¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ²»Ò¼«¿È¤â¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÇÌõ¤¢¤ê¤Ê¼Á²°¤ÎÅ¹¼ç¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÏÎ¾¿Æ¤Î»¦³²»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤È¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥ÉËè¤Î»ö·ï¤ÎÁÜºº¤È¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÌþ¤¨¤Ê¤¤¿´¤Î½ý¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤Ï¡£¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡ÊµÜÆ£»í¿¥Ìò¡Ë½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢Êª¸ì¤Î¼´¤È¤Ê¤ëÅÄº¿·»Äï¤Î²áµî¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÉúÀþ¤¬»ê¤ë½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆæ²ò¤´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë»í¿¥¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤»¤Ã¤«¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿ô»ú¤Î¤ß¤ò¿®¤¸¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Û¤É»Å»öÇ®¿´¤Ç½ÐÀ¤Íß¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤éÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Î°æÀî¤µ¤ó¤Èº£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ö°æÀî¾Â¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¿¤È»í¿¥¤¬¡¢¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê´Ø·¸¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤Î²áÄø¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÄ°Ñ½ð¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¡×¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê»ö·ï¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë